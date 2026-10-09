NAKOVU KRST NA POKLON: Selu ga darovala porodica Brkin iz Kikinde

Obeležavajući Dan sela u Nakovu kod Kikinde, na prostoru između jezera i dečjeg igrališta, nedavno je postavljen, a sada i osveštan veliki metalni krst, visok pet metara i težak tonu.

Foto: Grad Kikinda

Ovo duhovno obeležje izradio je i selu darovao Milan Brkin iz Kikinde sa svojom porodicom. Brkin je preduzetnik i doktor sportskih nauka. Ideja da se pored jezera postavi krst postojala je duže vreme, a realizovana je zahvaljujući Branislavu Čubrilu Rusu, članu Saveta mesne zajednice.

- Čubrilo i ja smo veliki prijatelji i kada mi je pokazao kako su u Nakovu uredili jezero i njegovu okolinu, predložio sam mu da se tu postavi i krst, na kojem je tabla sa molitvom „Oče naš“. Savet MZ je to prihvatio – naveo je darodavac Brkin.

Krst je osveštao paroh nakovačkog hrama Svetog velikomučenika kneza Lazara Srđan Vučanović, a ovom svečanom činu prisustvovali su brojni meštani i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

- Na ovom mestu okupljaju se meštani svih generacija i zato je odabrana ova lokacija – objasnio je Čubrilo.