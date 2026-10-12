Politika

VUČIĆ O NIS-U: To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama

В. Н.

12. 10. 2026. u 20:26

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić gostuje na RT Balkan.

ВУЧИЋ О НИС-У: То се тиче само Американаца и Руса, то нема везе са нама

Foto: printskrin RT.rs

Kad su u pitanju sankcije NIS, ne misli da je rešenje da se odustane od prodaje NIS.

- Ne bih to isključio kao mogućnost. To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama. Mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL o važnim stvarima. Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima ukoliko im ovo sa dizelom i neke drugu stvari budu išle dobro. Čak ne bih isključio ni to da prodaju NIS Amerikancima. Ne kažem da je to izvesno - navodi on.

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