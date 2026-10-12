"OČEKUJEM VEĆE PROBLEME OD EVROPE, NEGO OD AMERIKANACA" Vučić: Kod nas sa one strane Drine se kaže "pala muva na medveda"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan rekao je da se dobro oseća, ali da će imati probleme zbog gostovanja.

Foto: Printscreen/RT Balkan

Kaže da se dobro oseća na jedinoj ruskoj TV u Evropi.

- Prvo, lepo je. Ljudi su me dočekali bolje i sa više gostoljublja nego što sam očekivao. Ja sam ponosan što kod nas postoji sloboda izbora. Mislim da je to srpski doprinos demokratiji u Evropi. Srećan sam što sam makar i mali doprinos dao sam - kaže on.

Očekuje problem što gostuje na RT.

- Kod nas sa one strane Drine se kaže "pala muva na medveda" - kazao je on.

Očekuje veće probleme iz Evrope zbog gostovanja, a manje od Amerikanaca. Ističe da su oni "manje ostrašćeni".