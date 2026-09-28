AKCIJA "VOJNI LEKAR U SELU": Stigli do najudaljenih sela, zaseoka i sokaka

U TEKERIŠU, na legendarnom Ceru, organizovana je tradicionalna akcija "Lekar na selu", u organizaciji Prve brigade kopnene Vojske Srbije, uz pomoć i podršku grada Loznice, čija je gradonačelnica Dragana Lukić prisustvovala radu lekara u ambulanti, Zdravstvenog centra Loznica, Crvenog krsta Loznica i Centra za socijalni rad rad iz tog grada.

V. MITRIĆ

Poručnik dr Dragana Marković rekla je za "Novosti" da je cilj akcije da se dopre do što više pacijenata kojima je pomoć potrebna, "jer pregled kod lekara ne treba da bude privilegija, već nešto što se podrazumeva". I, tako se i radi, što srpski, vojni lekari svedoče rečju i delom.

- U Tekerišu smo, pored pregleda specijalista interne medicine i oftalmolije, ujutru, za sve koji su došli u ambulantu organizovali uzimanje osnovnih laboratorijskih nalaza - priča dr Marković. - Pacijenti se, uglavnom, žale na visok pritisak, masnoću u krvi.

Lekari i drugo osoblje Prve brigade Kopnene Vojske Srbije doneli su i podelili pacijentima iz Gornjeg Jadra i lekove, potrebne za konkretne terapije. Posle pregleda u ambulanti, vojni lekari su u kućama posetili, pregledali, dali savete i terapije meštanima tog i okolnih sela, poput Pomijače i Sipulje, teže pokretnim ljudima, što je razgalio duše Jadrana.

Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, kaže da je ovo još jedan u nizu primera da naša država, kroz ovakve i slične akcije, ali i velika ulaganja u zdravstvo, što je baš slučaj u Loznici, pokazuje brigu o svakom našem čoveku ma gde živeo.

- Evo, stigli su naši dragi vojni lekari, sa osobljem, do najudaljenijih zaseoka i sokaka-kaže gradonačelnica Dragana Lukić. - Ljudi su im se obradovali, jer je reč i o brizi i pažnji. Mi Jadrani imamo, kao potomci junaka sa Cera, posebnu ljubav i poštovanje za našu Vojske Srbije, koja je, u svakom pogledu, čvrsto uz svoj narod, što pokazuje i ovaj dan na Ceru. Baš veliki dan za sve nas i velika zahvalnost Vojsci Srbije.

Na preglede su stigli mnogi ljudi tog dela Srbije, koje su lekari i osoblje, pored ostalog, sa dosta pažnje, uvodili u ordinacije.

- Ovo je divno da divnije ne može da bude - kaže Negosava Pavlović. - Za mene ovo je i pomoć, ali i događaj za pamćenje. Puno mi je srce prelepih utisaka.

Meštanka Gordana Savić dodaje da, uz lepe reči, lekari i osoblje podstiču da se brine o zdravlje, uz detaljne preglede,upustva, terapije.

- Ponosan sam uvek bio na našu vojsku, a sada i na vojne lekare i njihovo osoblje - priča Miloš Pavlović. - Osećam se se mnogo bolje kao i drugi, jer vidimo da o nama brine i naš grad Loznica, sa svojim ustanovama, i Vojska Srbije.