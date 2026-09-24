Srbija

PREDLOG RANG-LISTE: Privrednicima bespovratno 20 miliona dinara

Dušanka Novković

24. 09. 2026. u 09:42

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POŽAREVAC – Komisija grada Požarevca objavila je predlog rang-liste dobitnika bespovratnih sredstava u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2026. godinu.

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ: Привредницима бесповратно 20 милиона динара

D.N.

Sredstva se dodeljuju za sprovođenje mere podsticanja konkurentnosti – podmera sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava. Prema predlogu komisije, ukupno je iz gradskog budžeta dodeljeno 20 miliona dinara. Najviša dodeljena suma iznosi 1,5 miliona, a najniža 15.560 dinara.

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