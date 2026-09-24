DRAMA NA TARI: Medvedev pokušao da uđe u edukativni park u kome je bilo šestoro ljudi
NA Mitrovcu, u Nacionalnom parku Tara, medved je potrčao prema ulazu u edukativni park "Sovina učionica", u kojem se u tom trenutku nalazilo šestoro ljudi, a vatrogasac Srećko Bogdanović sprečio ga je da izađe na stazu i približi se ljudima.
Jedan od očevidaca ispričao je za Rinu da je medved krenuo pravo prema ulazu, a da je vatrogasac potrčao kroz šumu za njim kako bi ga sprečio da izađe na stazu.
- Sve se dogodilo veoma brzo, a njegova reakcija je bila neverovatna - ispričao je očevidac.
Zahvaljujući reakciji vatrogasca, medved je sprečen da uđe u prostor edukativnog parka.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ŠUMSKIM PUTEM DO ČUKARE: Paraćinski Javorak poziva na „Dan pešačenja“
22. 09. 2026. u 14:36
SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini
22. 09. 2026. u 14:14
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)