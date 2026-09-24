DRAMA NA TARI: Medvedev pokušao da uđe u edukativni park u kome je bilo šestoro ljudi

NA Mitrovcu, u Nacionalnom parku Tara, medved je potrčao prema ulazu u edukativni park "Sovina učionica", u kojem se u tom trenutku nalazilo šestoro ljudi, a vatrogasac Srećko Bogdanović sprečio ga je da izađe na stazu i približi se ljudima.

Foto: Unsplash/Zdeněk Macháček

Jedan od očevidaca ispričao je za Rinu da je medved krenuo pravo prema ulazu, a da je vatrogasac potrčao kroz šumu za njim kako bi ga sprečio da izađe na stazu.

- Sve se dogodilo veoma brzo, a njegova reakcija je bila neverovatna - ispričao je očevidac.

Zahvaljujući reakciji vatrogasca, medved je sprečen da uđe u prostor edukativnog parka.

(Tanjug)