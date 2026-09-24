NASTAVAK AKCIJE: Sanirane divlje deponije u Dragovcu i Lučici
POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ uklonilo je još dve divlje deponije, na području naselja Dragovac i Lučica.
Ove lokacije već su bile čišćene tokom leta, ali se otpad ponovo pojavio. Iz JKP „Komunalne službe“ poručuju da će nastaviti sa aktivnostima na sanaciji divljih deponija na teritoriji grada, ali je za trajno rešavanje ovog problema neophodno i odgovorno ponašanje svih građana.
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