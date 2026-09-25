U ORGANIZACIJI GRADA JAGODINE: U Grčku doputovala delegacija od 500 ljudi
U poznato grčko letovalište Hanioti doputovala je delegacija iz Srbije u kojoj je 500 ljudi, a najbrojniji su Jagodinci.
I ovog puta , kao i prethodnih 20 godina, sve troškove putovanja snose donatori, a organizator je Grad Jagodina. Član Gradskog veća Jagodine za budžet, privredu i investicije Dalibor Marković Palma time je nastavio tradiciju svog oca Dragana Markovića Palme. U delegaciji su poljoprivrednici, prvrednici, penzioneri, zdravstveni , prosvetni i kulturni radnici, sportisti, humanitarci...
Članice humanitarnog udruženja „Slatki osmeh“ , pored ostalih, redovno učestvuju na putovanjima , koja organizuje lokalna samouprava. Kako kažu, ovakva putovanja prilika su za druženje, odmor, upoznavanje novih mesta i ostvarivanje novih kontakata.
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