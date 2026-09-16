PROVERA DO 9. OKTOBRA: Uvid u birački spisak u Kraljevu
Gradska uprava u Kraljevu obavestila je građane da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada na Ibru izložen na uvid u kancelariji 109, na prvom spratu zgrade Gradske uprave.
Uvid u birački spisak, kao i podnošenje zahteva za promene podataka, mogući su do 9. oktobra svakog radnog dana od 7 do 15 sati, a zahtev za upis podatka da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta građani mogu podneti najkasnije do 3. oktobra.
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