Srbija

PROVERA DO 9. OKTOBRA: Uvid u birački spisak u Kraljevu

Goran Ćirović

16. 09. 2026. u 11:57

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Gradska uprava u Kraljevu obavestila je građane da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada na Ibru izložen na uvid u kancelariji 109, na prvom spratu zgrade Gradske uprave.

ПРОВЕРА ДО 9. ОКТОБРА: Увид у бирачки списак у Краљеву

G.Šljivić

Uvid u birački spisak, kao i podnošenje zahteva za promene podataka, mogući su do 9. oktobra svakog radnog dana od 7 do 15 sati, a zahtev za upis podatka da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta građani mogu podneti najkasnije do 3. oktobra.

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