Srbija

ZATVARAJU ULICE ZBOG „GROŽĐEBALA“: U Vršcu uveliko traju pripreme za predstojeću manifestaciju

Јелена Баљак
Jelena Baljak

16. 09. 2026. u 15:41

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PRIPREME za 68. „Dane berbe grožđa“ u Vršcu uveliko su u toku, zbog čega je privremeno izmenjen i režim saobraćaja u strogom centru grada.

ЗАТВАРАЈУ УЛИЦЕ ЗБОГ „ГРОЖЂЕБАЛА“: У Вршцу увелико трају припреме за предстојећу манифестацију

Foto: J.Baljak

Montiranje Vinskog trga na tzv. Majmunskom ostrvu uslovilo je zatvaranje ulice kod Robne kuće, a blokirane su i ulice oko hotela „Srbija“, gde se od ponedeljka postavlja veliki luna park.

Od četvrtka će biti zatvorena i Sterijina ulica, u delu od Feliksa Milekera do Vuka Karadžića, zatim Svetosavski trg, veći deo Ulice Vuka Karadžića i Bulevar Žarka Zrenjanina, od Feliksa Milekera do Vaska Pope.

Normalizacija saobraćaja uslediće u ponedeljak.

„Dani berbe grožđa“ u Vršcu traju od 17. do 20. septembra, kada se očekuje da će taj grad posetiti više od 100.000 ljudi.

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