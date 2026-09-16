ZATVARAJU ULICE ZBOG „GROŽĐEBALA“: U Vršcu uveliko traju pripreme za predstojeću manifestaciju

PRIPREME za 68. „Dane berbe grožđa“ u Vršcu uveliko su u toku, zbog čega je privremeno izmenjen i režim saobraćaja u strogom centru grada.

Foto: J.Baljak

Montiranje Vinskog trga na tzv. Majmunskom ostrvu uslovilo je zatvaranje ulice kod Robne kuće, a blokirane su i ulice oko hotela „Srbija“, gde se od ponedeljka postavlja veliki luna park.

Od četvrtka će biti zatvorena i Sterijina ulica, u delu od Feliksa Milekera do Vuka Karadžića, zatim Svetosavski trg, veći deo Ulice Vuka Karadžića i Bulevar Žarka Zrenjanina, od Feliksa Milekera do Vaska Pope.

Normalizacija saobraćaja uslediće u ponedeljak.

„Dani berbe grožđa“ u Vršcu traju od 17. do 20. septembra, kada se očekuje da će taj grad posetiti više od 100.000 ljudi.