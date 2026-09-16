ZATVARAJU ULICE ZBOG „GROŽĐEBALA“: U Vršcu uveliko traju pripreme za predstojeću manifestaciju
PRIPREME za 68. „Dane berbe grožđa“ u Vršcu uveliko su u toku, zbog čega je privremeno izmenjen i režim saobraćaja u strogom centru grada.
Montiranje Vinskog trga na tzv. Majmunskom ostrvu uslovilo je zatvaranje ulice kod Robne kuće, a blokirane su i ulice oko hotela „Srbija“, gde se od ponedeljka postavlja veliki luna park.
Od četvrtka će biti zatvorena i Sterijina ulica, u delu od Feliksa Milekera do Vuka Karadžića, zatim Svetosavski trg, veći deo Ulice Vuka Karadžića i Bulevar Žarka Zrenjanina, od Feliksa Milekera do Vaska Pope.
Normalizacija saobraćaja uslediće u ponedeljak.
„Dani berbe grožđa“ u Vršcu traju od 17. do 20. septembra, kada se očekuje da će taj grad posetiti više od 100.000 ljudi.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
16. 09. 2026. u 12:02
PROVERA DO 9. OKTOBRA: Uvid u birački spisak u Kraljevu
16. 09. 2026. u 11:57
PLANSKA ISKLjUČENjA STRUJE U PARAĆINU: Razlog – danas i sutra radovi na mreži
16. 09. 2026. u 11:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)