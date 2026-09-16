PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Razlog – danas i sutra radovi na mreži
ZBOG predviđenih radova na elektroenergetskoj mreži, nadležna Elektrodistribucija najavila je privremenu obustavu isporuke struje u pojedinim delovima paraćinske opštine za danas i sutra.
Do 14 sati struju danas neće imati selo Bošnjane i deo Drenovca, a do 13 deo sela Krežbinac. Od 10 sati već je sa elektro-mreže bilo isključeno Bošnjane.
Prema najavi radova za četvrtak, do obustave isporuke će doći već od 9 i 10 sati u različitim delovima Drenovca, gde struje neće biti najduže do 14 sati.
U samom gradu od 10 sati bez struje će ostati domaćinstva u delovima ulica Majora Marka – preko pruge, Vojvode Stepe, Pikulinoj i Vojvode Putnika.
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