Srbija

PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Razlog – danas i sutra radovi na mreži

Зорана Рашић
Zorana Rašić

16. 09. 2026. u 11:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZBOG predviđenih radova na elektroenergetskoj mreži, nadležna Elektrodistribucija najavila je privremenu obustavu isporuke struje u pojedinim delovima paraćinske opštine za danas i sutra.

ПЛАНСКА ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ У ПАРАЋИНУ: Разлог – данас и сутра радови на мрежи

Foto: Z. Rašić

Do 14 sati struju danas neće imati selo Bošnjane i deo Drenovca, a do 13 deo sela Krežbinac.  Od 10 sati već je sa elektro-mreže bilo isključeno Bošnjane.

Prema najavi radova za četvrtak, do obustave isporuke će doći već od 9 i 10 sati u različitim delovima Drenovca, gde struje neće biti najduže do 14 sati.

U samom gradu od 10 sati bez struje će ostati domaćinstva u delovima ulica Majora Marka – preko pruge, Vojvode Stepe, Pikulinoj i Vojvode Putnika.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODSTRELIO ČAK 51 VUKA: Meho Ugljanin iz Sjenice najuspešniji lovac na Balkanu i jedan od najboljih u Evropi
Srbija

0 2

ODSTRELIO ČAK 51 VUKA: Meho Ugljanin iz Sjenice najuspešniji lovac na Balkanu i jedan od najboljih u Evropi

GORE na surovoj pešterskoj visoravni, na vetrometini Ušaka i u dubinama Zalovića klisure, borba između čoveka i zveri traje otkad je veka i sveta. U tom nadmetanju sa najlukavijim predatorom divljine, Meho Ugljanin (60) iz Sjenice postigao je bilans kakav se ne pamti – u zvaničnom lovu odstrelio je čak 51 vuka, po čemu je zasigurno najuspešniji lovac u Srbiji i čitavoj Evropi.

16. 09. 2026. u 06:30

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat