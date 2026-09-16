EKOLOŠKI PROJEKAT: U Ostrovu se gradi postrojenje za otpadne vode
VELIKO GRADIŠTE – U Ostrovu kod Velikog Gradišta izgradiće se postrojenje za preradu otpadnih voda, vredno 37 miliona dinara.
Od toga, Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje 28 miliona, preko ugovora o sufinansiranju projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u seoskom naselju Ostrovo“. -Projektom je predviđena ugradnja kompaktnog postrojenja koje obuhvata mehanički predtretman, biološku obradu primenom produžene aeracije, taloženje i biološku filtraciju, uz automatizovan rad postrojenja – saopšteno je iz Opštinske uprave.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
16. 09. 2026. u 12:02
PROVERA DO 9. OKTOBRA: Uvid u birački spisak u Kraljevu
16. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)