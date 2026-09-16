Srbija

EKOLOŠKI PROJEKAT: U Ostrovu se gradi postrojenje za otpadne vode

Dušanka Novković

16. 09. 2026. u 11:19

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VELIKO GRADIŠTE – U Ostrovu kod Velikog Gradišta izgradiće se postrojenje za preradu otpadnih voda, vredno 37 miliona dinara.

ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ: У Острову се гради постројење за отпадне воде

D.N.

Od toga, Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje 28 miliona, preko ugovora o sufinansiranju projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u seoskom naselju Ostrovo“. -Projektom je predviđena ugradnja kompaktnog postrojenja koje obuhvata mehanički predtretman, biološku obradu primenom produžene aeracije, taloženje i biološku filtraciju, uz automatizovan rad postrojenja – saopšteno je iz Opštinske uprave.

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