NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
NAKON asfaltiranja opštinskog puta koji od Paljana povezuje više sela u ćuprijskoj opštini, završeno je i asfaltiranje putne deonice duge 3,5 kilometra kroz sela Isakovo, Supska i Vlaška.
Ovim je ispunjen dugogodišnji zahtev žitelja ovog dela te opštine.
Kako najavljuju iz lokalne samouprave, ulaganja u putnu infrastrukturu biće nastavljena jer su sredstva već opredeljena u opštinskom budžetu.
Nakon završetka neophodne dokumentacije, što je u toku, novi asfaltni kolovoz dobiće i sela Jovac, Dvorica, Ostrikovac, Bigrenica, Mijatovac i Batinac.
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