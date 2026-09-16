NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo

NAKON asfaltiranja opštinskog puta koji od Paljana povezuje više sela u ćuprijskoj opštini, završeno je i asfaltiranje putne deonice duge 3,5 kilometra kroz sela Isakovo, Supska i Vlaška.

Foto: Z. Rašić

Ovim je ispunjen dugogodišnji zahtev žitelja ovog dela te opštine.

Kako najavljuju iz lokalne samouprave, ulaganja u putnu infrastrukturu biće nastavljena jer su sredstva već opredeljena u opštinskom budžetu.

Nakon završetka neophodne dokumentacije, što je u toku, novi asfaltni kolovoz dobiće i sela Jovac, Dvorica, Ostrikovac, Bigrenica, Mijatovac i Batinac.