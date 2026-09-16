VATROGASCI DALI KRV: Humana akcija pripadnika Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu

Redovnoj, nedeljnoj akciji dobrovoljnog davalštva krvi u prostorijama kraljevačkog Crvenog krsta pridružili su se i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije i Vatrogasno-spasilačkog bataljona (VSB) u Kraljevu.

G.Šljivić

U okviru obeležavanja Dana Sektora, krv je ovom prilikom dalo 24 vatrogasaca-spasilaca, još jednom pokazavši humanost i solidarnost na delu, kao i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

– Više puta smo dokazali da smo spremni da reagujemo u svakoj situaciji, da pomognemo i budemo na usluzi građanima u nevolji, ali i da učestvujemo u humanitarnim akcijama na dobrobit zjednice i stanovništva – poručio je Dejan Seizović, načelnik Odeljenja sektora za vanredne situacije Raškog okruga, nakon što je, zajedno sa Perom Lukovićem, komandantom VSB Kraljevo, takođe dobrovoljno dao dragocenu tečnost.

G.Šljivić Dejan Seizović i Pero Luković



Iz kraljevačkog Crvenog krsta podsećaju da je krv neophodna 365 dana u godini, pa pozivaju sve zdrave sugrađane koji su u mogućnosti da se priključe redovnim akcijama, svake srede u prostorijama ove humanitarne organizacije.



– Veliku zahvalnost dugujemo svima koji su spremni da zavrnu rukav i učine humano delo, poput naših hrabrih i plemenitih vatrogasaca-spasilaca – naglasila je Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta u Kraljevu.