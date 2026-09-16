VATROGASCI DALI KRV: Humana akcija pripadnika Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu
Redovnoj, nedeljnoj akciji dobrovoljnog davalštva krvi u prostorijama kraljevačkog Crvenog krsta pridružili su se i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije i Vatrogasno-spasilačkog bataljona (VSB) u Kraljevu.
U okviru obeležavanja Dana Sektora, krv je ovom prilikom dalo 24 vatrogasaca-spasilaca, još jednom pokazavši humanost i solidarnost na delu, kao i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
– Više puta smo dokazali da smo spremni da reagujemo u svakoj situaciji, da pomognemo i budemo na usluzi građanima u nevolji, ali i da učestvujemo u humanitarnim akcijama na dobrobit zjednice i stanovništva – poručio je Dejan Seizović, načelnik Odeljenja sektora za vanredne situacije Raškog okruga, nakon što je, zajedno sa Perom Lukovićem, komandantom VSB Kraljevo, takođe dobrovoljno dao dragocenu tečnost.
Iz kraljevačkog Crvenog krsta podsećaju da je krv neophodna 365 dana u godini, pa pozivaju sve zdrave sugrađane koji su u mogućnosti da se priključe redovnim akcijama, svake srede u prostorijama ove humanitarne organizacije.
– Veliku zahvalnost dugujemo svima koji su spremni da zavrnu rukav i učine humano delo, poput naših hrabrih i plemenitih vatrogasaca-spasilaca – naglasila je Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta u Kraljevu.
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