Srbija

VATROGASCI DALI KRV: Humana akcija pripadnika Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu

Goran Ćirović

16. 09. 2026. u 11:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Redovnoj, nedeljnoj akciji dobrovoljnog davalštva krvi u prostorijama kraljevačkog Crvenog krsta pridružili su se i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije i Vatrogasno-spasilačkog bataljona (VSB) u Kraljevu.

ВАТРОГАСЦИ ДАЛИ КРВ: Хумана акција припадника Одељења за ванредне ситуације у Краљеву

G.Šljivić

U okviru obeležavanja Dana Sektora, krv je ovom prilikom dalo 24 vatrogasaca-spasilaca, još jednom pokazavši humanost i solidarnost na delu, kao i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

– Više puta smo dokazali da smo spremni da reagujemo u svakoj situaciji, da pomognemo i budemo na usluzi građanima u nevolji, ali i da učestvujemo u humanitarnim akcijama na dobrobit zjednice i stanovništva – poručio je Dejan Seizović, načelnik Odeljenja sektora za vanredne situacije Raškog okruga, nakon što je, zajedno sa Perom Lukovićem, komandantom VSB Kraljevo, takođe dobrovoljno dao dragocenu tečnost.

G.Šljivić

Dejan Seizović i Pero Luković


Iz kraljevačkog Crvenog krsta podsećaju da je krv neophodna 365 dana u godini, pa pozivaju sve zdrave sugrađane koji su u mogućnosti da se priključe redovnim akcijama, svake srede u prostorijama ove humanitarne organizacije.


– Veliku zahvalnost dugujemo svima koji su spremni da zavrnu rukav i učine humano delo, poput naših hrabrih i plemenitih vatrogasaca-spasilaca – naglasila je Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta u Kraljevu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta