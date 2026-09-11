POČELA 139. „SMEDEREVSKA JESEN“: Trodnevna svetkovina zbog kiše počela bez defilea i otvaranja u Smederevskoj tvrđavi

POČELA je 139. „Smederevska jesen“, jedna od najznačajnijih i najstarijih manifestacija u slavu grožđa, vina i istorije. Početak trodnevne manifestacije omela je kiša zbog kojeg je svečani defile i tradicionalno otvaranje sa koncertom u Malom gradu Smederevske tvrđave otkazano.

Foto: N. Živanović

Svečanost otvaranja je upriličena u Centru za kulturu, gde je priređena i Privredna izložba.

Po tradiciji, ceremonija je započela obraćanjem glumca u liku despota Đurđa Brankovića i simboličnom predajom ključeva Smederevske tvrđave gradonačelnici Jasmini Vojinović, koja je proglasila manifestaciju otvorenom.

- Posebno mi je drago što ovogodišnju manifestaciju započinjemo zajedno sa našim privrednicima, jer je upravo u tom spoju tradicije, rada i stvaralaštva najbolje sadržana slika Smedereva. Smederevska jesen već skoro četrnaest decenija slavi ono najvrednije što nam je priroda podarila, a vredne ruke naših domaćina odnegovale. Ona nije samo tradicija. Ona je lična karta našeg kraja, svedočanstvo o trajanju i živi dokaz da se u Smederevu plodovi zemlje poštuju, čuvaju i slave od davnina - poručila je gradonačelnica.

Vojinović je naglasila je da je Smederevo koje je nekada bio prestonica i bedem odbrane, danas je bedem očuvanja kulturnog i privrednog razvoja.

- Okupljamo se ponovo u slavu grožđa i vina, voća i poljoprivrede po kojoj je smederevski kraj prepoznatljiv širom naše zemlje i daleko van njenih granica. Ali, ono što Smederevo čini posebnim nisu samo plodovi naše zemlje. To su pre svega ljudi. Ljudi koji stvaraju i veruju u svoj grad, rekla je gradonačelnica otvarajući manifestaciju.

Uprkos kiši, mnogi gosti su već stigli u grad, a najviše ih se očekuje za vikend.

Danas popodne u Smederevskoj tvrđavi otvorena je i poljoprivredna izložba „Seoska dvorišta“. Izložbu je otvorio predsednik Skupštine, Milan Perić, koji je tom prilikom istakao značaj očuvanja tradicije, podrške poljoprivrednim proizvođačima i svima koji svojim radom doprinose razvoju sela i poljoprivrede.

- Unikatni ručni radovi i domaći proizvodi, pažljivo odabrani i izloženi na štandovima, stvaraju sliku „sela u malom“ i predstavljaju Smederevo, njegovu tradiciju i vredne ljude koji žive i rade na selu.Smederevski kraj poznat je po grožđu i vinima vrhunskog kvaliteta, plodnoj zemlji i uspešnoj poljoprivrednoj proizvodnji, naveo je Perić sa željom da ova jesen donese dobre prinose, napredak i uspeh.

Prvi dan manifestacije koncertom će završiti grupa Crvena jabuka na gradskom trgu . Goste će u subotu zabljati pevači Jovan Perić i Halid Muslimović, a u nedelju Iva Grujin i Vesna Zmijanac.

Prva izložba grožđa i vina u Smederevu priređena je daleke 1888. godine na gradskom pristaništu, i trajala je nekoliko dana. Danas ova manifestacija svakog septembra okuplja desetine hiljada posetilaca.

Gosti će moći da uživaju u panoraskom razgledanju grada sa Dunava i organizovanom obilasku rezidencije kraljevske dinastije Obrenović, vile Zlatni breg.

„Smederevska jesen“ traje do nedelje, 13. septembra.