UREĐUJU LAGATOR: Za ozelenjavanje omladinskog parka više od 3.5 miliona dinara

ZA ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator u Loznici biće izdvojeno 3.555.520 dinara, koliko iznosi ukupna vrednost projekta koji će zajednički finansirati Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Loznica.

V Mitrić

Ugovor je danas sa ministarkom Sarom Pavkov potpisala je danas gradonačelnica Dragana Lukić.

Ministarstvo je Loznici odobrilo 2.844.416 dinara, odnosno 80 odsto vrednosti projekta, što je maksimalan iznos koji je Grad tražio na javnom konkursu. Preostalih 711.104 dinara biće obezbeđeno iz budžeta Grada Loznice. Projekat „Ozelenjavanje Omladinskog parka Lagator u Loznici“ obuhvatiće površinu od oko jednog hektara, na kojoj će biti zasađene autohtone vrste drveća prilagođene uslovima ovog područja.

Novi zasadi doprineće uređenju i unapređenju javnog prostora na Lagatoru, smanjenju urbanog zagrevanja i poboljšanju vodno-vazdušnih svojstava zemljišta. Sredstva su odobrena u okviru programa Ministarstva namenjenog očuvanju i zaštiti zemljišta kao prirodnog resursa.