Srbija

„MAMUTFEST“ U KIKINDI: Slavi se pronalazak Kikinog skeleta (FOTO)

Рада Шегрт
Rada Šegrt

10. 09. 2026. u 20:43

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NARODNI muzej u Kikindi organizuje, u petak i subotu, manifestaciju za decu „Mamutfest“, kojom se ove godine proslavljaju dva jubileja: 30 godina od pronalaska skeleta mamutice Kike i 20 godina od početka ovog programa.

„МАМУТФЕСТ“ У КИКИНДИ: Слави се проналазак Кикиног скелета (ФОТО)

Foto: muzej Kikinda

Cilj je da se na zabavan i edukativan način, blizak najmlađima, promoviše jedinstveno prirodno i kulturno nasleđe. Radi toga će u petak biti organizovano nekoliko radionica za decu, pre svega najmlađi će moći da nacrtaju rođendansku čestitku mamutici, a stariji osnovci će biti upoznati sa stalnom postavkom muzeja, koncert će prirediti horić „Čuperak“, a biće izvedena i predstava sa radionicom „Čika Jovan prosu slova“.

U subotu će biti postavljen bazar gostujućih muzeja: Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, Muzeja Krajine iz Negotina, PTT muzeja, Spomen muzeja Nadežde i Rastka Petrovića iz Beograda, Galerije Matice srpske i Muzeja Vojvodine iz Novog Sada i kikindskog muzeja „Terra“. Biće priređen i koncert za beba, a predstavu za decu izvešće Narodno pozorište „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina.

Foto: muzej Kikinda

Replika skeleta mamutice Kike

„Mamutfest“ je ustanovljen radi promocije kikindskog mamuta, čiji je skoro kompletan skelet pronađen 1996. godine u glinokopu fabrike „Toza Marković“. Na dubini od 21 metra iskopali su ga radnici prilikom redovne eksploatacije gline.

U muzeju se sada čuva oko 90 odsto očuvane koštane mase, a ispitivanjima je ustanovljeno da je u glini uginula ženka, pa je mamutica kasnije dobila ime Kika. Proslava njenog rođendana pod imenom „Mamutfest“ počela je deset godina nakon pronalska.

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