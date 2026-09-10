Srbija

OTVORENI BALKAN: Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

10. 09. 2026. u 16:43

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Na sastanku organizacionog odbora za realizaciju 9. Pčelarskog sajma jugoistočnog Balkana ,,Otvoreni Balkan“, koji će biti održan u Sportskoj hali u Vranju, u subotu, 19. septembra, usvojen je program ove manifestacije.

ОТВОРЕНИ БАЛКАН: Пчеларски сајам југоисточног Балкана у Врању

Foto: Igor Dudchak / Alamy / Profimedia

Na otvaranju sajma govoriće ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković i predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović. Nakon svečanog otvaranja, od 11.15 časova biće održano stručno predavanje iz oblasti pčelarstva na temu ,,Efikasno suzbijanje varoe i zaštita kvaliteta meda i voska“, predavača dr Klausa Valnera iz Nemačke.

Sajam će biti otvoren od 7 do 19 sati, a ulaz je besplatan za sve posetioce.

Sajam organizuju Savez pčelarskih organizacija Srbije i Grad Vranje u saradnji Savezom pčelarskih udruženja Severne Makedonije, Savezom udruženja pčelara Republike Srpske i Nacionalnom federacijom pčelara Albanije uz podršku Društva pčelara ,,Matica“ Vranje.

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