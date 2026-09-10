OTVORENI BALKAN: Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana u Vranju

Na sastanku organizacionog odbora za realizaciju 9. Pčelarskog sajma jugoistočnog Balkana ,,Otvoreni Balkan“, koji će biti održan u Sportskoj hali u Vranju, u subotu, 19. septembra, usvojen je program ove manifestacije.

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Na otvaranju sajma govoriće ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković i predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović. Nakon svečanog otvaranja, od 11.15 časova biće održano stručno predavanje iz oblasti pčelarstva na temu ,,Efikasno suzbijanje varoe i zaštita kvaliteta meda i voska“, predavača dr Klausa Valnera iz Nemačke.

Sajam će biti otvoren od 7 do 19 sati, a ulaz je besplatan za sve posetioce.

Sajam organizuju Savez pčelarskih organizacija Srbije i Grad Vranje u saradnji Savezom pčelarskih udruženja Severne Makedonije, Savezom udruženja pčelara Republike Srpske i Nacionalnom federacijom pčelara Albanije uz podršku Društva pčelara ,,Matica“ Vranje.