LOZNIČKI AGILNI HUMANISTI DELILI DECI PAKETIĆE: Radost na bolničkim odeljenjima, u Domu, centru "Sunce" i na ulicimama
Članovi Moto kluba „Bratija“ i Auto-moto udruženja „STREET KINGS LOZNICA“ i Sindikata „Nezavisnost“ ZC Loznica obradovali su pažnjom i poklon paketićima decu koja se na lečenju na Odeljenju pedijatrije ovdašnjeg Zdravstvenog centra.
Najmlađi pacijenti radovali su se i srdačnim susretima i lepim darovima.
Dr Mirko Mrđen se, u ime zaposlenih tog odeljenja i ustanove, zahvalio darodavcima i njihovom koordinatoru Miroslavu Popoviću, čime je uneto više radosti među mališane, kojima se poklanja dužna pažnja, briga i nega.
Gosti su deci poželeli brzo ozdravljenje, srećne praznike. Čestitke za praznike upućene su i zaposlenima i njihovim porodica.
-Da se što pre vratite u vaše domove u vaše detinjstvo koje će biti ispunjeno bezbriznošću i srećom - rekao je Popović.
Paketiće su podeljeni i deci u Domu Vera Blagojević u Banji Koviljači i centru Sunce, kao i ispred Pošte u centru grada. Uručeno je oko 200 paketića.
