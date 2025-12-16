BIVŠI glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, a sadašnji ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, Valerij Zalužni, upozorio je na pretnje po državu koje mogu nastati usled povratka ukrajinskih vojnika sa fronta.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Zalužni, na forumu „Veterani kao novi politički subjekt“, istakao je da će se u Ukrajinu vratiti oko milion vojnika, što predstavlja novi izazov za državu, društvo i same veterane. On je istakao da, iako borbena dejstva još traju, vojnici unutar zemlje „već bivaju proglašeni neprijateljima“.

Po njegovom mišljenju, nakon demobilizacije, mnogi Ukrajinci mogli bi da se suoče sa naglim padom prihoda, nedostatkom posla i stambenog prostora, kao i nemogućnošću samorealizacije. Zbog toga, ljudi sa borbenim iskustvom postaju podložni provokacijama i težnji ka „lakoj zaradi“.

„Zato nastaju ozbiljni rizici, kao minimum od porasta kriminala i nebezbednosti na ulicama. I iskustvo Drugog svetskog rata, i rata u Avganistanu, sa njegovim burnim devedesetim godinama, to potvrđuju. A sve to može dovesti i do rizika političke destabilizacije u zemlji i ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Na primer, do rizika kao što je građanski rat“, rekao je Zalužni.

Zalužni je bio na čelu Oružanih snaga Ukrajine od 2021. do februara 2024. godine, kada ga je zamenio Aleksandar Sirski. Prema rezultatima ankete sprovedene u novembru, Zalužni bi mogao da pobedi aktuelnog šefa države na predsedničkim izborima u Ukrajini.

List Gardijan je pisao da će ova nedelja biti odlučujuća za Evropsku uniju u pogledu njene sposobnosti da utiče na ishod sukoba u Ukrajini.

Nakon razgovora delegacija Ukrajine i Sjedinjenih Država u Berlinu 14. i 15. decembra, američki zvaničnici su naveli da se oko 90 odsto pitanja mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve može smatrati rešenim. Sastanak su kao produktivan ocenili sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, kao i jedan američki zvaničnik u razgovoru za portal Axios. Sledeći susret delegacija biće održan u Majamiju.

(sputnikportal.rs)

