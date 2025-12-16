Košarka

HJUSTON BRUTALNO POKRADEN! Denver pobedio neregularno, evo ga i dokaz (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Hjustona posle produžetka sa 128:125, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je za 42 minuta na terenu upisao novi, 12. tripl-dabl u sezoni, zabeleživši 39 poena, 15 skokova i deset asistencija.

U redovima Nagetsa istakao se i Džamal Marej sa 35 poena, uključujući šest od 11 poena svog tima u produžetku, dok su Kameron Džonson i Tim Hardevej dodali po 13.

Na drugoj strani, najbolji je bio Alperen Šengun sa 33 poena, deset skokova i deset asistencija, dok je Kevin Durent utakmicu završio sa 25 poena.

U poslednjih minut i 40 sekundi regularnog dela meča rezultat je četiri pita bio izjednačen i četiri puta su se ekipe smenjivale u vođstvu. Na dve sekunde pre kraja regularnog dela utakmice, Alperen Šengun postigao je koš za prednost Roketsa 116:117, pa je Dejvid Adelman zatražio tajm-aut.

Pre nego što je Džamal Marej izveo loptu, Tim Hardvej Džunior završio je na parketu nakon duela sa Ejmenom Tompsonom i pištaljka se oglasila. Denveru je dodeljeno jedno slobodno bacanje i lopta sa strane. Marej je iskoristio poklon i Nagetsi su tako izborili produšetak.

Sudijska odluka podigla je veliku prašinu, jer na snimku deluje da Tompson nije gurnuo Hardveja, već je košarkaš Nagetsa sam proklizao.

