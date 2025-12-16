HJUSTON BRUTALNO POKRADEN! Denver pobedio neregularno, evo ga i dokaz (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Hjustona posle produžetka sa 128:125, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Foto AP

Jokić je za 42 minuta na terenu upisao novi, 12. tripl-dabl u sezoni, zabeleživši 39 poena, 15 skokova i deset asistencija.

U redovima Nagetsa istakao se i Džamal Marej sa 35 poena, uključujući šest od 11 poena svog tima u produžetku, dok su Kameron Džonson i Tim Hardevej dodali po 13.

Na drugoj strani, najbolji je bio Alperen Šengun sa 33 poena, deset skokova i deset asistencija, dok je Kevin Durent utakmicu završio sa 25 poena.

U poslednjih minut i 40 sekundi regularnog dela meča rezultat je četiri pita bio izjednačen i četiri puta su se ekipe smenjivale u vođstvu. Na dve sekunde pre kraja regularnog dela utakmice, Alperen Šengun postigao je koš za prednost Roketsa 116:117, pa je Dejvid Adelman zatražio tajm-aut.

Pre nego što je Džamal Marej izveo loptu, Tim Hardvej Džunior završio je na parketu nakon duela sa Ejmenom Tompsonom i pištaljka se oglasila. Denveru je dodeljeno jedno slobodno bacanje i lopta sa strane. Marej je iskoristio poklon i Nagetsi su tako izborili produšetak.

Sudijska odluka podigla je veliku prašinu, jer na snimku deluje da Tompson nije gurnuo Hardveja, već je košarkaš Nagetsa sam proklizao.

AMEN THOMPSON WITH THE HARD FOUL ON TIM HARDAWAY JR. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZYcSsIjdgy — Logion Noops (@LogionNoops) December 16, 2025