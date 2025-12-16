BROJNE KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada došla da uživa na koncertu Saše Kovačevića (FOTO)

POP zvezda Saša Kovačević nešto posle 20 časova započeo je prvi od dva u nizu koncerta koje je zakazao u Plavoj Dvorani Sava centra.

Foto: Novosti

Svečana sala ispunjena je do poslednjeg mesta, a brojne kolege i prijatelji došli su da ga podrže. Foto: Novosti

Među prvima se pojavila Aleksandra Prijović koja kad god joj se za to ukaže prilika voli da uživa u koncertima dragih kolega, a Sašu svakako svrstava u tu kategoriju. Pevačica je za ovu priliku obukla široke svetle farmerke i kratku crnu bomber jaknu, a istakla je prisutnim medijima da joj je veoma drago zbog Sašinog uspeha:

- Srećna sam što imam priliku da prisustvujem Saletovom koncertu. Saleta slušam bukvalno mnogo dugo. Želim mu puno sreće večeras. Znam svaku njegovu pesmu. Što ne bih sa Sašom otpevala njegovu duetsku pesmu sa Eminom Jahović - kazala je Prija prisutnim pripadnicima sedme sile. Foto: Novosti

Ubrzo potom stigli su i Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, Aleksandra Radović, Sergej Ćetković sa suprugom, Milica Jokić, Dejana Živković, Bojan i Aleksandra Vasković, Ivana Selakov, Filip Krajinović i brojni drugi pripadnici domaćeg džet-seta.

Verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac prvi put je progovorila za medije, na njegovom koncertu u Sava Centru, gde je zablistala u elegantnom izdanju. Ona je godinama u ljubavi sa Sašom, ali ne voli da se eksponira, te je tek sada skupila hrabrosti da da izjavu okupljenim medijima, a uz to je priznala da joj ne prija da bude izložena kamerama.

- Vrlo sam uzbuđena. Poručila sam mu da bude nasmejan, raspoložen, da uživa u tome, a i uživa naravno - rekla je Zorana kroz osmeh i dodala:

- Imam ogromnu tremu. Ne moram da se navikavam na ovo, nisam javna ličnost. Foto: Novosti

Na pitanje kako je prošla njihova veridba, kratko je odgovorila:

- Sjajno je prošlo. Foto: Novosti

Inače, Sašina buduća supruga za ovu priliku odabrala je crnu haljinu sa šljokicama i golim ramenima, a u kojoj je istakla svoju vitku figuru.

BONUS VIDEO:

