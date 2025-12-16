"DA BISMO POBEDILI, BIĆE POTREBNA..." Duško Ivanović pred meč Partizan - Virtus

Trener košarkaša Virtusa Duško Ivanović izneo je očekivanja pred meč 16. kola Evrolige u kojem njegov tim gostuje Partizanu u Beogradu.

Ivanović je istakao da je Partizan podigao formu i da će njegov tim imati težak zadatak.

"Teška utakmica protiv ekipe koja je u poslednje četiri utakmice igrala odlično. Sigurno da je atmosfera u Beogradskoj areni prednost za Partizan, ali pre svega mentalno su ekipa visokog nivoa. Imaju raznovrstan stil igre, uspevaju da iskoriste igru jedan na jedan, šutere, kao i igru u reketu. Da bismo pobedili, biće potrebna konstantnost tokom cele utakmice i visok nivo intenziteta. Izaći ćemo na teren da pobedimo, pa ćemo morati da igramo na maksimumu."

Trener Virtusa dodatno se osvrnuo na energiju i fizičku snagu koju Partizan pokazuje u poslednje vreme, pa je i naglasio da pad koncentracije neće biti dozvoljen ukoliko žele povoljan rezultat.

"Biće to teška utakmica, Partizan u poslednje vreme igra sa ogromnom energijom i izuzetno fizički. Znamo da je teško pobediti ih kod kuće, ali smo pokazali da možemo igrati sa svima. Moraćemo da prihvatimo fizičku borbu koja će trajati svih 40 minuta: Ne smemo imati padove koncentracije ni u jednom trenutku, svesni da će za pobedu biti potrebno maksimalno zalaganje, pre svega fizički, a tek onda tehnički."

