GIMNAZIJAMA U PARAĆINU I ĆUPRIJI PO 500.000 DINARA: Rezultati konkursa Ministarstva prosvete za opremanje kabineta

ZAVRŠEN je javni poziv Ministarstva prosvete RS namenjen gimnazijama i srednjim školama koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova učenja opremanjem kabineta za prirodne nauke.

Foto: Z. Rašić

Za ovu namenu izdvojeno je ukupno 14 miliona dinara, sa maksimalnim pojedinačnim iznosom do 500.000 po svakoj školi, koliko su dobile i gimnazije u Paraćinu i Ćupriji koje su takođe konkurisale za ova sredstva.

Paraćinska gimnazija, inače, temeljno je rekonstruisana prošle nastavne godine „od poda do plafona“, uz zamenu dela stolarije, a sredstva koje je po ovom javnom pozivu dobila upotrebiće za opremanje kabineta za hemiju.