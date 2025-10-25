GIMNAZIJAMA U PARAĆINU I ĆUPRIJI PO 500.000 DINARA: Rezultati konkursa Ministarstva prosvete za opremanje kabineta
ZAVRŠEN je javni poziv Ministarstva prosvete RS namenjen gimnazijama i srednjim školama koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova učenja opremanjem kabineta za prirodne nauke.
Za ovu namenu izdvojeno je ukupno 14 miliona dinara, sa maksimalnim pojedinačnim iznosom do 500.000 po svakoj školi, koliko su dobile i gimnazije u Paraćinu i Ćupriji koje su takođe konkurisale za ova sredstva.
Paraćinska gimnazija, inače, temeljno je rekonstruisana prošle nastavne godine „od poda do plafona“, uz zamenu dela stolarije, a sredstva koje je po ovom javnom pozivu dobila upotrebiće za opremanje kabineta za hemiju.
