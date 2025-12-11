"UNIŠTILI BI IH ZA PAR MINUTA" Zbog ovoga se Pentagon trese: Otkrivena tajna simulacija rata sa ovom moćnom silom

KINA bi pobedila američku vojsku u eventualnom ratu oko Tajvana, navodi se u strogo poverljivoj proceni američke vlade.

Zavisnost Amerike od skupog i sofisticiranog oružja čini je izuzetno ranjivom na kinesku sposobnost masovne proizvodnje jeftinijih sistema naoružanja, upozorava dokument pod nazivom "Overmatch Brief".

Jedan zvaničnik za nacionalnu bezbednost u administraciji Džoa Bajdena, koji je imao uvid u dokument, navodno je "pobeleo" shvativši da Peking ima odgovor na "svaki trik koji SAD imaju u rukavu" i to u ogromnim količinama, izvestio je New York Times. Gubitak Tajvana, ključnog američkog saveznika protiv kineskog uticaja na zapadnom Pacifiku, naneo bi Vašingtonu težak strateški i simbolički udarac.

RANjIVOST AMERIČKIH GIGANATA

U ratnim simulacijama opisanim u izveštaju, najnapredniji američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford, često biva uništen. Ovo plovilo vredno 13 milijardi dolara, koje je ušlo u službu 2022. godine nakon višegodišnjih odlaganja, ranjivo je na napade dizel-električnih podmornica i kineskog arsenala od oko 600 hipersoničnih projektila.

Prošle godine, ministar odbrane Pit Hegset rekao je da SAD "svaki put gube" u Pentagonovim simulacijama ratovanja protiv Kine i predvideo da bi kineske hipersonične rakete mogle uništiti nosače aviona za nekoliko minuta.

Erik Gomez, istraživač pri Taiwan Secyriti Monitor, potvrdio je velike američke gubitke u simulacijama.

KINESKA NADMOĆ I AMERIČKO ZAOSTAJANjE

Kina je značajno proširila svoj arsenal projektila kratkog i srednjeg dometa, a protivbrodske rakete YJ-17, koje navodno dostižu osam puta veću brzinu od zvuka, prikazala je na vojnoj paradi u septembru ove godine. S druge strane, Pentagon planira izgradnju još devet nosača klase Ford, dok još nije rasporedio nijedan hipersonični projektil.

Odbrambeni zvaničnici su shvatili da su SAD ranjive jer je složeno oružje nemoguće masovno proizvoditi, što su pokazali nedavni ratovi poput onog u Ukrajini, gde su se relativno jeftini dronovi pokazali razornim. Iako je Kongres izdvojio milijardu dolara za proizvodnju 340.000 malih dronova tokom naredne dve godine, a Tramp imenovao Dena Driskola kao "čoveka za dronove", SAD i dalje zaostaju.

Dodatni problem je što bi SAD, prema upozorenju bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džejka Salivana, brzo ostale bez ključne municije. Tome doprinosi i činjenica da su SAD navodno potrošile četvrtinu svojih presretača projektila braneći Izrael od iranskog napada u junu.

U međuvremenu, stigla je vest da je kineska hakerska grupa Volt Typhoon, koju sponzoriše država, instalirala zlonamerni softver na ključne računarske mreže za elektroenergetske mreže, komunikacione sisteme i vodosnabdevanje za američke vojne baze.

STRATEŠKA DVOSMISLENOST I TRAMPOV STAV

Kineski lider Si Đinping naredio je svojoj vojsci da bude spremna za invaziju na Tajvan do 2027. godine, nazivajući to "istorijskom neminovnošću". Uprkos tome, smatra se da je invazija malo verovatna, osim ako Kina ne postigne apsolutnu vojnu nadmoć.

SAD od 1970-ih sprovode politiku "strateške dvosmislenosti", ne izjašnjavajući se da li će vojno braniti ostrvo, iako ga zakonski snabdevaju oružjem. Donald Tramp se držao te politike, ali se žalio na troškove.

- Mislim da bi Tajvan trebalo da nam plati za odbranu. Znate, mi se ne razlikujemo od osiguravajuće kompanije. Tajvan nam ništa ne daje - rekao je prošle godine.

U Strategiji nacionalne bezbednosti Trampove administracije, objavljenoj prošle nedelje, navodi se da je očuvanje "vojne nadmoći" prioritet SAD. To znači da američke vojne sposobnosti moraju nadmašiti kineske kako bi odvratile Sija od bilo kakvog poteza - cilj koji, prema ovom poverljivom dokumentu, Vašington već neko vreme ne uspeva da postigne.

