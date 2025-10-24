PRVA „PUZIJADA“ U SMEDEREVU: Kampanja „Karavan roditeljstva -porodica u srcu“

U Osnovnoj školi ,,Dr Jovan Cvijić“ u Smederevu, danas je, prvi put, održana ,,Puzijada“, takmičenje u puzanju beba uzrasta od 8 do 14 meseci, kao i tribina o roditeljstvu namenjena trudnicama i mladim roditeljima.

Foto: N. Živanović

Reč je o kampanji ,,Karavan roditeljstva-Porodica u srcu“ koji realizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa lokalnim samoupravama.

- Glavni cilj kampanje je da porodicu stavimo u centar društvenih zbivanja, osnažimo roditeljstvo i da gradimo Srbiju u kojoj će svako dete odrastati sigurno i bezbedno - izjavila je pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju, Biljana Rakić.

Svoju podršku događaju dao je i zamenik gradonačelnika Smedereva, Vladimir Nešić zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, istakavši da grad Smederevo realizuje brojne aktivnosti na unapređenju nataliteta i uslova za roditeljstvo.

O interesovanju za ,,Puzijadu“, svedočio je veliki odziv roditelja sa bebama, koji su nakon takmičenja imali priliku i da se bliže upoznaju sa informacijama koje su im neophodne za pravilnu brigu o bebama od trenutka njihovog dolaska iz porodilišta, kroz njihov dalji rast i razvoj.

Svim učesnicima ,,Puzijade“ uručeni su prigodni pokloni, diplome i medalje, jer su sve bebe pobednici, a za dva najmlađa učesnika ovog specifičnog takmičenja obezbeđena su i auto sedišta od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.