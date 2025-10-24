„ZIDOVI PAMTE“: Izložba plakata u Muzeju u Smederevu
U Muzeju u Smederevu otvorena je izložbena postavka pod nazivom „Zidovi pamte“. Reč je o izložbi o istorijskom plakatu u Smederevu i smederevskom kraju u periodu od poslednjih decenija 19. veka do predvečerja Drugog svetskog rata.
Postavka objedinjuje više od pola veka štampanih svedočanstava o politici, kulturi, ratu i svakodnevici, uz originale i reprodukcije iz muzejskih i privatnih zbirki.
Autor izložbe je Miroslav P. Lazić, muzejski savetnik – istoričar Muzeja u Smederevu.
Na otvaranju izložbe govorili su Goran Jovšić, v.d. direktora Muzeja u Smederevu, prof. dr Dobrivoje Stanojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autor.
Izložba traje do 31. januara naredne godine.
