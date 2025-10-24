Srbija

„ZIDOVI PAMTE“: Izložba plakata u Muzeju u Smederevu

Jelena Ilić

24. 10. 2025. u 10:50

U Muzeju u Smederevu otvorena je izložbena postavka pod nazivom „Zidovi pamte“. Reč je o izložbi o istorijskom plakatu u Smederevu i smederevskom kraju u periodu od poslednjih decenija 19. veka do predvečerja Drugog svetskog rata.

„ЗИДОВИ ПАМТЕ“: Изложба плаката у Музеју у Смедереву

foto: Muzej u Smederevu

Postavka objedinjuje više od pola veka štampanih svedočanstava o politici, kulturi, ratu i svakodnevici, uz originale i reprodukcije iz muzejskih i privatnih zbirki.

Autor izložbe je Miroslav P. Lazić, muzejski savetnik – istoričar Muzeja u Smederevu.

Na otvaranju izložbe govorili su Goran Jovšić, v.d. direktora Muzeja u Smederevu, prof. dr Dobrivoje Stanojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autor.

Izložba traje do 31. januara naredne godine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi
Srbija

0 0

PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi

U organizaciji Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije u Beču će od 26. do 29. oktobra ove godine boraviti delegacija od 250 ljudi, među kojima su privrednici, poljoprivrednici, lekari i medicinsko osoblje iz više od 22 klinička centra iz cele Srbije, taksisti, pčelari, vaspitači, radnici, novinari...

24. 10. 2025. u 18:00

ZA SAVREMENU GRADSKU MAGISTRALU 250 MILIONA: Potpisan ugovor za rekonstrukciju Karađorđeve ulice u Smederevu
Srbija

0 0

ZA SAVREMENU GRADSKU MAGISTRALU 250 MILIONA: Potpisan ugovor za rekonstrukciju Karađorđeve ulice u Smederevu

U prisustvu premijera Vlade Republike Srbije, Đura Macuta, gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović danas je u Beogradu sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandrom Sofronijević potpisala ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava koji se odnosi na predstojeću rekonstrukciju Karađorđeve ulice u Smederevu.

24. 10. 2025. u 13:49

Politika
Tenis
Fudbal