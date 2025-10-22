Srbija

POZIV DAVAOCIMA KRVI U PARAĆINU: Šansa za humanost 23. oktobra

Зорана Рашић
Zorana Rašić

22. 10. 2025. u 12:59

PARAĆINSKI Crveni krst organizuje sutra još jednu redovnu akciju doniranja krvi u svojim prostorijama.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА КРВИ У ПАРАЋИНУ: Шанса за хуманост 23. октобра

Foto: Z. Rašić

Ovaj humani čin spašava ljudske živote, pa su dobrodošli svi redovni davaoci krvi, kao i oni koji žele da najdragoceniju tečnost daruju prvi put.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, a akcija će trajati od 8 do 14 sati.

