POZIV DAVAOCIMA KRVI U PARAĆINU: Šansa za humanost 23. oktobra

PARAĆINSKI Crveni krst organizuje sutra još jednu redovnu akciju doniranja krvi u svojim prostorijama.

Foto: Z. Rašić

Ovaj humani čin spašava ljudske živote, pa su dobrodošli svi redovni davaoci krvi, kao i oni koji žele da najdragoceniju tečnost daruju prvi put.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, a akcija će trajati od 8 do 14 sati.