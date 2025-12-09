Fudbal

BIVŠI SELEKTOR IMA RAK MOZGA: Sin saopštio tužne vesti, čuveni trener odmah napušta sport

09. 12. 2025. u 22:19

Sport su zadesile baš tužne vesti.

БИВШИ СЕЛЕКТОР ИМА РАК МОЗГА: Син саопштио тужне вести, чувени тренер одмах напушта спорт

Foto: Depositphotos

Oge Hareide, bivši norveški fudbaler i trener, ima rak mozga.

To je otkriveno krajem jula 2025. godine, nakon što je čuveni stručnjak imao problema sa govorom i motorikom, a njegov sin Bendik je to sada potvrdio za norveške medije.

Hareide je izjavio da više neće raditi kao trener, ali da se bori sa bolešću i da je optimista uprkos ozbiljnosti stanja.

Ova vest je izazvala saosećanje u fudbalskom svetu, posebno u Norveškoj i Danskoj gde je ostavio dubok trag, a posebno emotivnu poruku uputio je Simon Kjaer.

Oge (Age) Hareide - biografija

Oge Fritjof Hareide (rođen 23. septembra 1953. u Norveškoj) je kao profesionalni fudbaler igrao u odbrani klubova kao što su Mančester siti (1981-1982), Norič (1982-1984) i Molde, sa kojim je osvojio norvešku ligu i Kup.

Za reprezentaciju Norveške odigrao je 50 utakmica od 1976. do 1986. godine, postigavši pet golova.

Kao trener, vodio je reprezentacije Norveške (2003-2008), Danske (2016-2020, sa kojom je osvojio bronzu na EURO 2020) i Islanda (2020-2022), ali i klubove poput Malmea (osvojio  prvo mesto u svojoj grupi u Ligi šampiona 2014/15), Brondbija i Rozenborga.

Poznat je po defanzivnom stilu, što možda i ne čudi, imajuući u vidu da je i sam bio defanzivac.

