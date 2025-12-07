CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi, a onda je otkriveno i ovo! (FOTO)

Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.

Čuven je u "belom sportu" primer smanjivanja grudi, čemu je Simona Halep, Rumunka, pribegla u ranoj fazi karijere jer su joj zbog svoje veličine pravile ogroman problem.

Međutim, nedavno se na suprotan korak odlučila njena koleginica koja je postala prva sa silikonskim grudima u elitnom delu profesionalnog tenisa.

U pitanju je francuska teniserka Osean Dodan koja, pritom, nije na tome stala.

Ona je, naime, pokrenula i svoj nalog na čuvenom "sajtu za odrasle", Onlifans, gde objavljuje svoje fotografije u kupaćem kostimu i donjem vešu, a pretplatnicima omogućuje i nešto privatnije razgovore nego na klasičnim društvenim mrežama.

Kako prenosi "Večernji list", ona je svoj nalog na toj internet lokaciji opisala kao "svet u kojem se tenis susreće sa senzualnošću", a tim potezom pridružila se rastućem broju sportista na pomenutoj platformi, uključujući teniske kolege kao što su Kloe Pake, Aleksandr Miler i Nik Kirjos.

Razgovor o novoj etapi života (i ne samo o tome, već o njenim zdravstvenim problemima koji su joj, na neki način, i "omogućili" da se sada podvrgne ovom hirurškom zahvatu) nedavno je sa Osean Dodan vodio Erik Salio, iz RMC Sporta.

I, ta njihova priča išla je ovako:

"Vratila se na VTA turniru u Remsu nakon skoro godinu dana pauze zbog lečenja problema sa unutrašnjim uhom. Francuskinja, koja je ranije bila 46. na svetu, iskoristila je ovo dugo odsustvo da se podvrgne zahvatu estetske hirurgije koji joj je bio blizak srcu. Lična odluka koja ni na koji način ne dovodi u pitanje njene sportske ambicije, jer se ovog četvrtka kvalifikovala za četvrtfinale turnira u Remsu gde će se suočiti sa prvim nosiocem, Francuskinjom Manon Leonar (226. igračicom na svetu).

Osean Dodin, od turnira u Limožu prošlog decembra, izgubili smo kontakt sa tobom. Šta se desilo?

- Još uvek imam probleme sa unutrašnjim uhom koji mi izazivaju vrtoglavicu. Pokušala sam da igram samo u zatvorenim uslovima krajem 2024. godine jer u tim okolnostima imam najmanje poteškoća, ali.. Psihološki, bilo je preteško i zaista, previše sam se mučila. Zato sam odlučila da napravim pauzu, da pokušam da rešim problem i da se vratim na vrh. Dakle, još uvek nije rešeno, ali je malo bolje. Pokušavam polako da se vratim u igranje u zatvorenom prostor, zato se vraćam u Rems.

To je problem koji si i ranije pominjala...

- Da, imam ovo već oko deset godina i ne znamo tačno šta da radimo. Znamo da imam problem sa unutrašnjim uhom, ali nema mnogo rešenja kako da ga rešimo. Ovih devet meseci pauze bili su malo kao jo-jo...

Na svom Instagram nalogu nisi krili nesvakidašnju odluku za vrhunskog sportistu. Da li o tome otvoreno pričaš?

- Moje grudi, je li to?

👀🗣️ Les confidences d'Océane Dodin, de retour après une longue parenthèse.https://t.co/qp1OGpAhaT pic.twitter.com/TCW7Ytzsmq — RMC Sport (@RMCsport) October 2, 2025

Da, jer svi mislimo na Simonu Halep, koja je imala suprotan pristup (smanjenje grudi, napomena urednika) kada je bila juniorka. Nisi li imala osećaj da rizikuješ?

- Priznajem da mi je ovo bio prvi meč sa tim (intervju je vođen nakon njene pobede u prvom kolu u Remsu), ali me nije sramota, a to već nije loše... Na kraju krajeva, to je nešto što sam želela da uradim već dugo i istina je da sam iskoristila ovu pauzu. Sebi sam rekla da pošto već moraš da prestaneš da igraš oko dva meseca posle operacije, onda to nije moguće usred sezone. Zato sam sebi rekla "ako ću već da prestanem sa igranjem šest meseci, mogu i to da izvedem". I nekako mi je bilo draže da to uradim sada nego sa 40 godina, kada završim karijeru. Veoma sam srećna što sam to uradila, nimalo se ne kajem i ne smeta mi. Svi su mi govorili: "Nećeš moći da igraš!". Kao da sam stavila lubenice (smeh). Nisu male, ali to me ne muči kada igram. Postoje prilagođeni grudnjaci. Pominješ Simonu Halep, ali njene grudi su bile veoma, veoma velike. To je za nju stvarno bio hendikep. Ali, da, istina je da sam izgleda prva koja igra sa povećanim grudima. Za sve mora postojati neko prvi.

Zar te hirurg nije upozorio? Znao je da si vrhunska sportistkinja...

- Da, dobro me poznaje, došao je da me vidi i na Rolan Garosu. On je prijatelj, tako da me veoma dobro poznaje. Mnogo sam pričala o tome sa njim, kako da stavim te silikone da mi ne smetaju, kako da nosim grudnjak za potporu itd. To su neke ženske stvari, ali sve je bilo isplanirano. Pitala sam ga i rekao mi je da me neće smetati. Da mi je rekao drugačije, ne bih to uradila. Mada...

Govoriš o tome skroz opušteno...

- Da, ne brinem. Ovde sam da uživam, da izvučem maksimum iz toga, ja sam "slikar prirode".

Da se vratimo na tvoje probleme sa unutrašnjim uhom, kažeš da te u zatvorenom prostoru manje muči. Da li to znači da je napolju veoma burno?

- Da, kao da me nastup na Suncu zaista sprečava da igram. Na terenu vidim tri lopte, zaista je komplikovano... U zatvorenom prostoru ne mogu da objasnim zašto je bolje, sigurno je zato što nema neba. Vrti mi se u glavi, cela glava mi se vrti, osećam se nestabilno... Zato mislim da kada je tu vrućina, sunce i sve ostalo, to je još veća prepreka nego u uslovima poput ovih.

Kako si se osećala u vezi sa oporavkom?

- U redu je. Dakle, fizički je malo komplikovano, posebno zato što se nivo moje igre takođe menja usled odsustva. Kada mi teniserke ne igramo, naše suparnice postaju sve bolje i bolje u odnosu na nas. Ali, eto, ja volim da igram u zatvorenom prostoru, uživam. Dakle, ponovo sam počela da uživam. Nedostajao mi je mali stres tokom meča, pre meča i svega ostalog. Ali osećanja su za sada u redu, prilično su dobra. Prosto, pokušavam da se držim istih obrazaca. Mislim da će više biti komplikovano fizički, posebno na početku, jer nisam mnogo fizički radila na sebi. Ali eto, u redu je. Ne stavljam neki pritisak "na sebe", ali se svakako nadam da ću fizički moći da izdržim nekoliko mečeva.

Ova duga pauza će rezultovati zaštićenim plasmanom na VTA listi...

- Mislim da ću biti na 110. mestu.

Da li to znači da je Australijan open u planu?

- Da, ako uspem da igram napolju. Ali mislim da je tako, biće sve u redu do tada. Verovatno ću se kvalifikovati za Australijan open, barem se nadam. Na kraju krajeva, brzo će to doći jer je već oktobar, ali jedan od mojih ciljeva je da to mogu da ostvarim.

Jedno glupo pitanje: nema prihoda devet meseci, kako se snađeš?

- Sa prethodnim zaradama, snađe se čovek.

- Ček sa Australijan opena 2024. (osmina finala joj je doneal oko 230.000 evra, napomena urednika)?

- Da. Mi u tenisu nismo milioneri, ali uspevamo da živimo od novca koji smo zaradili od početka karijere do sada", zaključuje se ekskluzivni intervju RMC Sporta sa Osean Dodan.

