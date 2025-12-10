BOLESNA, AUTOŠOVINISTIČKA I ANTIDRŽAVNA KAMPANJA "VREMENA": Dok cela Evropa uvodi vojni rok, oni šalju mlade na Kipar
U EVROPI se vojni rok ponovo uvodi u sve više zemalja, a prema mišljenju opozicionih medija, u našoj zemlji ne treba da se uvodi.
Novinar "Vremena" tako tvrdi da od toga nema ništa, kao i da će mladi radije "ići na Kipar i konobarisati 75 dana".
U Evropi se vojni rok ponovo uvodi ili razmatra u sve više zemalja, kao odgovor na geopolitičke promene u svetu.
Samo opozicionim medijima smeta činjenica da Srbija jača svoju vojsku i njihova kampanja protiv toga je očigledna.
