ALONSO I REAL SPREMNI ZA VRLO VAŽAN MEČ: Biće velika utakmica, tim je uveren u pobedu
U KRIZI je Real Madrid. Zbog toga se drma klupa Ćabiju Alonsu, ali trener "kraljevića" je uveren u dobar rezultat protiv Mančester siti u 6. kolu Lige šampiona.
Španski stručnjak je svestan kvaliteta rivala, ali veruje u svoj tim.
- Biće velika utakmica. To je sjajna prilika za nas da osvojimo bodove u Ligi šampiona. Igrači znaju kakva nas utakmica očekuje. Mentalno smo spremni da se suočimo sa onim što nas sutra čeka. Tim je ujedinjen i uveren u pobedu. Da bismo to uradili, moramo da odigramo dobru utakmicu, sa dobrim tempom i visokim intenzitetom - rekao je Alonso.
Madriđani su minulog vikenda kao domaćini poraženi u La Lili od Selte (0:2), a bivši trener Bajer Leverkuzena da je ekipa izvukla pouke iz tog duela.
- Analizirali smo situaciju posle poraza od Selte. Trenutni fokus je samo na Ligu šampiona, atmosfera će sutra sigurno da bude drugačija. Znamo da je veliki izazov meč sa Mančester sitijem - zaključio je Alonso.
Podsetimo, utakmica Real Madrid - Mančester siti na programu je u sredu od 21 sat na stadionu "Santijago Bernabeu".
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Stigle sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Šturmom
09. 12. 2025. u 11:33
JOVAN MILOŠEVIĆ PRESEKAO! Napadač Partizana zatražio hitan transfer
09. 12. 2025. u 13:55
OGLASIO SE PREDRAG MIJATOVIĆ! Evo šta je rekao o skandalu koji potresa fudbalski svet
09. 12. 2025. u 11:40
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)