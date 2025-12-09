ALONSO I REAL SPREMNI ZA VRLO VAŽAN MEČ: Biće velika utakmica, tim je uveren u pobedu

U KRIZI je Real Madrid. Zbog toga se drma klupa Ćabiju Alonsu, ali trener "kraljevića" je uveren u dobar rezultat protiv Mančester siti u 6. kolu Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Španski stručnjak je svestan kvaliteta rivala, ali veruje u svoj tim.

- Biće velika utakmica. To je sjajna prilika za nas da osvojimo bodove u Ligi šampiona. Igrači znaju kakva nas utakmica očekuje. Mentalno smo spremni da se suočimo sa onim što nas sutra čeka. Tim je ujedinjen i uveren u pobedu. Da bismo to uradili, moramo da odigramo dobru utakmicu, sa dobrim tempom i visokim intenzitetom - rekao je Alonso.

Madriđani su minulog vikenda kao domaćini poraženi u La Lili od Selte (0:2), a bivši trener Bajer Leverkuzena da je ekipa izvukla pouke iz tog duela.

- Analizirali smo situaciju posle poraza od Selte. Trenutni fokus je samo na Ligu šampiona, atmosfera će sutra sigurno da bude drugačija. Znamo da je veliki izazov meč sa Mančester sitijem - zaključio je Alonso.

Podsetimo, utakmica Real Madrid - Mančester siti na programu je u sredu od 21 sat na stadionu "Santijago Bernabeu".

