Fudbal

ALONSO I REAL SPREMNI ZA VRLO VAŽAN MEČ: Biće velika utakmica, tim je uveren u pobedu

Časlav Vuković

09. 12. 2025. u 22:05

U KRIZI je Real Madrid. Zbog toga se drma klupa Ćabiju Alonsu, ali trener "kraljevića" je uveren u dobar rezultat protiv Mančester siti u 6. kolu Lige šampiona.

АЛОНСО И РЕАЛ СПРЕМНИ ЗА ВРЛО ВАЖАН МЕЧ: Биће велика утакмица, тим је уверен у победу

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Španski stručnjak je svestan kvaliteta rivala, ali veruje u svoj tim.

- Biće velika utakmica. To je sjajna prilika za nas da osvojimo bodove u Ligi šampiona. Igrači znaju kakva nas utakmica očekuje. Mentalno smo spremni da se suočimo sa onim što nas sutra čeka. Tim je ujedinjen i uveren u pobedu. Da bismo to uradili, moramo da odigramo dobru utakmicu, sa dobrim tempom i visokim intenzitetom - rekao je Alonso.

Madriđani su minulog vikenda kao domaćini poraženi u La Lili od Selte (0:2), a bivši trener Bajer Leverkuzena da je ekipa izvukla pouke iz tog duela.

- Analizirali smo situaciju posle poraza od Selte. Trenutni fokus je samo na Ligu šampiona, atmosfera će sutra sigurno da bude drugačija. Znamo da je veliki izazov meč sa Mančester sitijem - zaključio je Alonso.

Podsetimo, utakmica Real Madrid - Mančester siti na programu je u sredu od 21 sat na stadionu "Santijago Bernabeu".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)