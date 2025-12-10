OGLASIO SE DUŠAN VLAHOVIĆ! Ovo su prve fotografije srpskog fudbalera nakon operacije u Londonu

PRVI put se Dušan Vlahović pojavio u javnosti nakon hirurške intervencije.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Podsećanja radi, reprezentativac Srbije je u prvom poluvremenu utakmice protiv Kaljarija doživeo povredu visokog stepena dugog mišića primicača, zbog čega je podvrgnut operaciji u Londonu.

Već juče se Dušan Vlahović pojavio na treningu Juventusa i posle toga objavio tri fotografije na instagram profilu. Na prvoj se fudbaler "stare dame" nalazi na štakama, na jednoj sedi na klupi, dok na drugoj već hoda, pa se time odaje utisak da se oporavak odvija po planu i da ćemo ga uskoro videti na terenu. U opisu fotografije dodao je i belo srce, sunce i crno srce, pa je na slikovit način opisao Juventus čije su ovo boje.

Slike su podelile fanove koji su se u komentarima utrkivali ko će pre da mu pošalje poruku podrške, a ima onih koji su već oduševljeni kako se Srbin oporavlja. Ruku na srce oporavak je tek počeo, pa ćemo iz dana u dan sa zebnjom pratiti šta se dešava sa Dušanom Vlahovićem.