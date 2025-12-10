SRPSKI STRUČNJAK SJAJNO OBAVLJA POSAO: Turski predstavnik igra na visokom nivou
KOŠARKAŠI Bahčešehira će u desetom kolu Evrokupa ugostiti Kluž.
Izabranici Marka Baraća su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili šest pobeda uz tri poraza i trenutno se nalaze na trećoj poziciji.
Sjajno igraju i u domaćem šampionatu, odigrali su deset utakmica i upisali samo jedan poraz.
Sa druge strane, rumunski predstavnik je pre samo tri dana u ABA ligi poražen od Partizana rezultatom 85:92.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +178,5 (kvota 1,87)
