SRPSKI STRUČNJAK SJAJNO OBAVLJA POSAO: Turski predstavnik igra na visokom nivou

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 09:39

KOŠARKAŠI Bahčešehira će u desetom kolu Evrokupa ugostiti Kluž.

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Izabranici Marka Baraća su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili šest pobeda uz tri poraza i trenutno se nalaze na trećoj poziciji.

Sjajno igraju i u domaćem šampionatu, odigrali su deset utakmica i upisali samo jedan poraz.

Sa druge strane, rumunski predstavnik je pre samo tri dana u ABA ligi poražen od Partizana rezultatom 85:92.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +178,5 (kvota 1,87)

