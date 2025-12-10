"CARINA JE MOJA OMILJENA REČ" Tramp: Carinska strategija donosi stotine milijardi dolara SAD
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je "carina" njegova omiljena reč, prenose američki mediji.
- Rekao bih da mi je omiljena reč 'carina'. Volim je više od bilo koje druge reči u rečniku - rekao je Tramp juče tokom jednog događaja u Pensilvaniji, prenosi "Njujork post".
On je dodao da njegova carinska strategija "donosi stotine milijardi dolara", Sjedinjenim Američkim Državama, navodi američki list.
Tramp je rekao da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje rezultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina.
- Da nije bilo carina, ne biste imali čelik. Ne bismo imali čeličane u SAD i to bi bilo zaista loše za državnu bezbednost - istakao je Tramp.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
TRAMP POHVALIO ORBANA, PA REKAO: Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio
09. 12. 2025. u 22:24
TRAMP VIŠE NEĆE DA ČEKA: Zelenski ima nekoliko dana da prihvati gubitak teritorija
09. 12. 2025. u 20:37
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)