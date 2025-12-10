"CARINA JE MOJA OMILJENA REČ" Tramp: Carinska strategija donosi stotine milijardi dolara SAD

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je "carina" njegova omiljena reč, prenose američki mediji.

AP Photo/Alex Brandon

- Rekao bih da mi je omiljena reč 'carina'. Volim je više od bilo koje druge reči u rečniku - rekao je Tramp juče tokom jednog događaja u Pensilvaniji, prenosi "Njujork post".

On je dodao da njegova carinska strategija "donosi stotine milijardi dolara", Sjedinjenim Američkim Državama, navodi američki list.

Tramp je rekao da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje rezultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina.

- Da nije bilo carina, ne biste imali čelik. Ne bismo imali čeličane u SAD i to bi bilo zaista loše za državnu bezbednost - istakao je Tramp.

(Tanjug)

