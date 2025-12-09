VELIKA POBEDA LIVERPULA U LIGI ŠAMPIONA: Crveni bolji od viceprvaka Evrope, Soboslaj junak

OČEKIVALO se mnogo više od jednog od derbija 6. kola Lige šampiona između Intera i Liverpula. Na kraju su se radovali Crveni koji su uspeli da trijumfuju sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Došao je šampion Engleske u Milano u lošem raspoloženju. Forma nije dobra, a uz to prva zvezda tima Mohamed Salah nije ni putovao sa ekipom, a preskupo plaćeni Florijan Virc je duel počeo na klupi.

Ipak, ko zna kakav bi se ovaj susret odvijao da je priznat pogodak defanzivca gostiju Ibrahima Konatea u 32. minutu.

Dugo je trajalo gledanje snimka u VAR sobi, da bi na kraju glavni sudija Feliks Cvajer poništio pogodak zbog igranja rukom reprezentativca Francuske.

Ako tada nije bilo sreće od strane VAR-a za sastav Arnea Slota, jeste u 88. minutu kad je dosuđen penal za Liverpul. Loptu je na belu tačku namestio Dominik Soboslaj i bio je precizan.

Do kraja utakmice domaćin nije uspeo da se oporavi od primljenog gola i morao je da čestita rivalu.

Klub sa "Enfilda" je posle ovog trijumfa na osmom mestu na tabeli Lige šampiona sa 12 bodova, Inter je na petom mestu takođe sa 12.

Liga šampiona, 6. kolo

Utorak

Kairat - Olimpijakos 0:1 (0:0)

(Martins 73)

Bajern - Sporting 3:1 (0:0)

(Gnabri 65, Karl 69, Ta 77 - Kimih 54 ag)

Atalanta - Čelsi 2:1 (0:1)

(Skamaka 55, De Ketelare 83 - Žoao Pedro 25)

Barselona - Ajntraht 2:1 (0:1)

(Kunde 50, 53 - Knauf 21)

Inter - Liverpul 0:1 (0:0)

(Soboslaj 88 pen)

Monako - Galatasaraj 1:0 (0:0)

(Balogun 68)

PSV - Atletiko Madrid 2:3 (1:1)

(Til 10, Pepi 85 - Alvarez 37, Hancko 52, Serlot 56)

Sen Žiloa - Marsej 2:3 (1:2)

(Kalali 5, 71 - Paišao 15, Grinvud 41, 58)

Totenhem - Slavija Prag 3:0 (1:0)

(Zima 26 ag, Kudus 50 pen, Simons 79 pen)

