"IZAZVAO SUDAR, PA ZAMENIO AUTOMOBIL" Prijatelj stradalog tinejdžera kod Aleksandrovca otkrio sve - "Svi pričaju u selu o tome"
PRIJATELj poginulog tinejdžera Dalibora Uroševića (19) iz sela Mrmoš kod Aleksandrovca, potresen tragedijom, oglasio se za Kurir kada je otkrio da je Ž.M., mladić iz susednog sela, Dalibora udario vozeći BMW, a da je "golf 2" koji je policija zatekla na mestu udesa uzeo u međuvremenu od komšije?
- Ž. M. je te večeri udario direktno u Dalibora koji je bio na mopedu, verovatno u panici, pobegao je sa lica mesta i otišao pravo kod komšije sa kojim je blizak. Ispričao mu je šta se desilo i on ga je posavetovao da se vrati i da ne beži - priča Daliborov prijatelj i dodaje:
- On je to i u radio, ali je u međuvremenu zamenio automobil, svoj BMW kojim je izazvao sudar je parkirao u garaži i uzeo nekog razlupanog "golfa", koji stoji već dugo parkiran u komšijinom dvorištu. To su komšije u blizini i videle, svima je bilo čudno što je otišao s tim autom, a kasnije se saznalo za nesreću. Svi pričaju u selu o tome.
"Možda bi bio živ"
Prema njegovim rečima, te večeri Dalibor je bio kod njega, družili su se satima i on je, kako kaže, otišao negde oko 21 sat.
- Rekao je da ide kući, ne znam gde je posle izlazio, s obzirom na to da se nesreća dogodila u 2 ujutru... Da je Ž. M. ostao da mu pomogne, možda bi Dalibor sada bio živ. A najgore je od svega što su se njih dvojica poznavala, nikome nije jasno kako je moguće da je u tom trenutku pokušao da se izvuče, a ne da mu pomogne - ističe on.
Podsetimo, Ž. M., koji je velikom brzinom udario Dalibora, je iz Laćisleda, sela pored Mrmoša odakle je stradali tinejdžer i odmah je po dolasku policije uhapšen. Protiv njega je podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.
- Udario ga je velikom brzinom, Dalibor je leteo nekoliko metara, taj prizor je sigurno bio strašan - kaže sagovornik.
Kako dodaje, nije novost da Ž.M. vozi brzo. Kako kaže, dve večeri ranije, taj vozač se navodno hvalio na društvenim mrežama snimcima brze vožnje po okolnim putevima.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
SMRSKANA VOZILA I TELO NA PUTU: Teška saobraćajna nesreća na Čukarici
