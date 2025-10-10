Srbija

HUMANITARNI KONCERT ALT BENDA U SMEDEREVU: Sav prihod za lečenje sugrađanina Bore Dinčića

Jelena Ilić

10. 10. 2025. u 10:01

Smederevski Alt bend obeležava 16 godina uspešnog rada velikim humanitarnim koncertom koji se održava večeras, 10. oktobra u 20 časova na Velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ АЛТ БЕНДА У СМЕДЕРЕВУ: Сав приход за лечење суграђанина Боре Динчића

Foto: N. Živanović

Alt bend, prepoznatljiv po snažnom ženskom vokalu i originalnim obradama domaćih i stranih hitova, je već godinama simbol muzičke scene grada.  Ana i Miki, prepoznatljiva lica Alt benda, scenu će podeliti sa brojnim gostima. To su Dejan Cukić, Nevena Filipović, Nemanja Savić i Srđan Andrejević, kao i članovi škole muzike „La La Lend“.

Cena ulaznice je 500 dinara, a sav prihod od ulaznica biće namenjen za pomoć bolesnom sugrađaninu Bori Dinčiću, koji prikuplja novac za transplataciju bubrega u inostranstvu.

