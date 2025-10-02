Srbija

NOVA KNJIGA OLGE MANČIĆ RUŽIĆ: „Čarna“ prvi put pred paraćinskom publikom

Зорана Рашић
Zorana Rašić

02. 10. 2025. u 12:42

U IZDANjU Narodne biblioteke „Dr Vićentije Rakić“ objavljena je nova pesnička zbirka poznate tamošnje poetese Olge Mančić Ružić Lodike.

НОВА КЊИГА ОЛГЕ МАНЧИЋ РУЖИЋ: „Чарна“ први пут пред параћинском публиком

Foto: Z. Rašić

Knjiga će prvi put biti predstavljena javnosti sutra u paraćinskom Kulturnom centru, a od gostiju najavljeni su predstavnici izdavača i recenzent prof. dr Predrag Jašović.

Književno dešavanje uz kazivanje stihova i prateći muzički program počeće u 18 sati, objavio je Kulturni centar, koji promociju organizuje u saradnji sa Književnim klubom „Mirko Banjević“, čiji je Lodika član.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo