NOVA KNJIGA OLGE MANČIĆ RUŽIĆ: „Čarna“ prvi put pred paraćinskom publikom

U IZDANjU Narodne biblioteke „Dr Vićentije Rakić“ objavljena je nova pesnička zbirka poznate tamošnje poetese Olge Mančić Ružić Lodike.

Foto: Z. Rašić

Knjiga će prvi put biti predstavljena javnosti sutra u paraćinskom Kulturnom centru, a od gostiju najavljeni su predstavnici izdavača i recenzent prof. dr Predrag Jašović.

Književno dešavanje uz kazivanje stihova i prateći muzički program počeće u 18 sati, objavio je Kulturni centar, koji promociju organizuje u saradnji sa Književnim klubom „Mirko Banjević“, čiji je Lodika član.