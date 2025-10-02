NOVA KNJIGA OLGE MANČIĆ RUŽIĆ: „Čarna“ prvi put pred paraćinskom publikom
U IZDANjU Narodne biblioteke „Dr Vićentije Rakić“ objavljena je nova pesnička zbirka poznate tamošnje poetese Olge Mančić Ružić Lodike.
Knjiga će prvi put biti predstavljena javnosti sutra u paraćinskom Kulturnom centru, a od gostiju najavljeni su predstavnici izdavača i recenzent prof. dr Predrag Jašović.
Književno dešavanje uz kazivanje stihova i prateći muzički program počeće u 18 sati, objavio je Kulturni centar, koji promociju organizuje u saradnji sa Književnim klubom „Mirko Banjević“, čiji je Lodika član.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)