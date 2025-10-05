STARA HIDROCENTRALA NA MORAVICI, IZ 1911, OSTAĆE KAO TURISTIČKA ATRAKCIJA Ivanjičko čudo postaje muzej

DO kraja decembra, na reci Moravica u Ivanjici biće konačno puštena u rad mini-hidroelektrana, izgrađena još pre nekoliko godina.

Foto GZS

Kako je najavio EPS, ova opštine će tako dobiti savremen izvor energije, koji će donprineti sigurnijem i kvalitetnijem snabdevanju, a stavljanjem u funkciju nove hidrocentrale steći će se i uslovi da staro postrojenje postane muzej otvoren za posetioce.

Mala hidrocentrala u centru Ivanjice, podsetimo, počela je da radi 1911. i podignuta je zahvaljujući viziji i pregalaštvu 11 trgovaca i preduzimača. Izgradnja je trajala četiri godine, prvobitna zgrada bila je prizemna, a kasnije su joj nadograđena dva sprata. Generator proizveden u nemačkom "Simensu" pokretala je turbina od 205 konjskih snaga, a transport opreme do male srpske varošice bio je izuzetno komplikovan - najpre vozom iz Beča, do Kragujevca, a onda je natovarena na volovska kola i tako sedam dana putovala do Ivanjice.

Smatra se jednom od najstarijih u Srbiji, a služila je za osvetljavanje privatnih kuća, ulica i lokala. Kako naglašavaju u ovdašnjoj Turističkoj organizaciji, struja je u tadašnju varošicu sa 1.100 stanovnika uvedena samo dvadesetak godina posle Njujorka i 18 posle Beograda, a pre mnogih drugih, znatno većih gradova. Ivanjička hidrocentrala je i danas u upotrebi, a koliko je kvalitetno urađena pokazuje i podatak da, osim najnužnijeg godišnjeg održavanja i remonta obavljenog 1987, nije pretrpela bilo kakve kvarove i havarije, niti je bilo potrebe za nekim značajnijim ulaganjima. Sada, međutim, godišnje proizvode struje koliko je Ivanjici potrebno za samo dva dana.

U međuvremenu, pre nekoliko godina, samo je zgrada stare hidrocentrale na Moravici rekonstruisana, odnosno potpuno je promenjena krovna konstrukcija. Kao deo Stare čaršije, proglašena je za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja, u čijoj blizini se nalaze park, akumulaciono jezero i vodopad - svojevrsni simbol Ivanjice.