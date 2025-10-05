STARA HIDROCENTRALA NA MORAVICI, IZ 1911, OSTAĆE KAO TURISTIČKA ATRAKCIJA Ivanjičko čudo postaje muzej
DO kraja decembra, na reci Moravica u Ivanjici biće konačno puštena u rad mini-hidroelektrana, izgrađena još pre nekoliko godina.
Kako je najavio EPS, ova opštine će tako dobiti savremen izvor energije, koji će donprineti sigurnijem i kvalitetnijem snabdevanju, a stavljanjem u funkciju nove hidrocentrale steći će se i uslovi da staro postrojenje postane muzej otvoren za posetioce.
Mala hidrocentrala u centru Ivanjice, podsetimo, počela je da radi 1911. i podignuta je zahvaljujući viziji i pregalaštvu 11 trgovaca i preduzimača. Izgradnja je trajala četiri godine, prvobitna zgrada bila je prizemna, a kasnije su joj nadograđena dva sprata. Generator proizveden u nemačkom "Simensu" pokretala je turbina od 205 konjskih snaga, a transport opreme do male srpske varošice bio je izuzetno komplikovan - najpre vozom iz Beča, do Kragujevca, a onda je natovarena na volovska kola i tako sedam dana putovala do Ivanjice.
Smatra se jednom od najstarijih u Srbiji, a služila je za osvetljavanje privatnih kuća, ulica i lokala. Kako naglašavaju u ovdašnjoj Turističkoj organizaciji, struja je u tadašnju varošicu sa 1.100 stanovnika uvedena samo dvadesetak godina posle Njujorka i 18 posle Beograda, a pre mnogih drugih, znatno većih gradova. Ivanjička hidrocentrala je i danas u upotrebi, a koliko je kvalitetno urađena pokazuje i podatak da, osim najnužnijeg godišnjeg održavanja i remonta obavljenog 1987, nije pretrpela bilo kakve kvarove i havarije, niti je bilo potrebe za nekim značajnijim ulaganjima. Sada, međutim, godišnje proizvode struje koliko je Ivanjici potrebno za samo dva dana.
U međuvremenu, pre nekoliko godina, samo je zgrada stare hidrocentrale na Moravici rekonstruisana, odnosno potpuno je promenjena krovna konstrukcija. Kao deo Stare čaršije, proglašena je za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja, u čijoj blizini se nalaze park, akumulaciono jezero i vodopad - svojevrsni simbol Ivanjice.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)