STARA HIDROCENTRALA NA MORAVICI, IZ 1911, OSTAĆE KAO TURISTIČKA ATRAKCIJA Ivanjičko čudo postaje muzej

Vladimir Ilić

05. 10. 2025. u 21:22

DO kraja decembra, na reci Moravica u Ivanjici biće konačno puštena u rad mini-hidroelektrana, izgrađena još pre nekoliko godina.

СТАРА ХИДРОЦЕНТРАЛА НА МОРАВИЦИ, ИЗ 1911, ОСТАЋЕ КАО ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА Ивањичко чудо постаје музеј

Foto GZS

Kako je najavio EPS, ova opštine će tako dobiti savremen izvor energije, koji će donprineti sigurnijem i kvalitetnijem snabdevanju, a stavljanjem u funkciju nove hidrocentrale steći će se i uslovi da staro postrojenje postane muzej otvoren za posetioce.

Mala hidrocentrala u centru Ivanjice, podsetimo, počela je da radi 1911. i podignuta je zahvaljujući viziji i pregalaštvu 11 trgovaca i preduzimača. Izgradnja je trajala četiri godine, prvobitna zgrada bila je prizemna, a kasnije su joj nadograđena dva sprata. Generator proizveden u nemačkom "Simensu" pokretala je turbina od 205 konjskih snaga, a transport opreme do male srpske varošice bio je izuzetno komplikovan - najpre vozom iz Beča, do Kragujevca, a onda je natovarena na volovska kola i tako sedam dana putovala do Ivanjice.

Smatra se jednom od najstarijih u Srbiji, a služila je za osvetljavanje privatnih kuća, ulica i lokala. Kako naglašavaju u ovdašnjoj Turističkoj organizaciji, struja je u tadašnju varošicu sa 1.100 stanovnika uvedena samo dvadesetak godina posle Njujorka i 18 posle Beograda, a pre mnogih drugih, znatno većih gradova. Ivanjička hidrocentrala je i danas u upotrebi, a koliko je kvalitetno urađena pokazuje i podatak da, osim najnužnijeg godišnjeg održavanja i remonta obavljenog 1987, nije pretrpela bilo kakve kvarove i havarije, niti je bilo potrebe za nekim značajnijim ulaganjima. Sada, međutim, godišnje proizvode struje koliko je Ivanjici potrebno za samo dva dana.

U međuvremenu, pre nekoliko godina, samo je zgrada stare hidrocentrale na Moravici rekonstruisana, odnosno potpuno je promenjena krovna konstrukcija. Kao deo Stare čaršije, proglašena je za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja, u čijoj blizini se nalaze park, akumulaciono jezero i vodopad - svojevrsni simbol Ivanjice.

