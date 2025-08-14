Srbija

IZAZOV ZA MODERNE TARZANE IZ BANATA: Plivački maraton na kupalištu Peskara u Zrenjaninu

Bogoljub Grujić

14. 08. 2025. u 08:56

NOVA prilika za najhrabrije, upornije i željne izazova, jedanaesti po redu Plivački maraton Džoni Vajsmiler, održaće se u nedelju 17.avgusta u 10 časova na popularnom kupalištu Peskara u Zrenjaninu.

ИЗАЗОВ ЗА МОДЕРНЕ ТАРЗАНЕ ИЗ БАНАТА: Пливачки маратон на купалишту Пескара у Зрењанину

Plivački maraton Džoni Vajsmiler

Na banatskoj Kopakabani, na vrelom pesku, naćinće se moderni banatski Tarzani, koji će se nadmetati u trkama na 200, 750, 1.500 i tri hiljade metara.

- Prijavljivanje učesnika u Plivačkom maratonu još uvek je u toku i tako će biti do samog početka trke u nedelju 17. avgusta - kaže Srđan Neškovski, član organizacionog odbora i plivač koji je učestvovao u prethodnih deset trka u čast Džonija Vajsmilera, američkog glumca nemačkog porekla, koji je rođen u selu Međa kod Zrenjanina i svetsku alavu stekao tumačeći lik popularnog Tarzana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!

DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!