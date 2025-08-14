IZAZOV ZA MODERNE TARZANE IZ BANATA: Plivački maraton na kupalištu Peskara u Zrenjaninu

NOVA prilika za najhrabrije, upornije i željne izazova, jedanaesti po redu Plivački maraton Džoni Vajsmiler, održaće se u nedelju 17.avgusta u 10 časova na popularnom kupalištu Peskara u Zrenjaninu.

Plivački maraton Džoni Vajsmiler

Na banatskoj Kopakabani, na vrelom pesku, naćinće se moderni banatski Tarzani, koji će se nadmetati u trkama na 200, 750, 1.500 i tri hiljade metara.

- Prijavljivanje učesnika u Plivačkom maratonu još uvek je u toku i tako će biti do samog početka trke u nedelju 17. avgusta - kaže Srđan Neškovski, član organizacionog odbora i plivač koji je učestvovao u prethodnih deset trka u čast Džonija Vajsmilera, američkog glumca nemačkog porekla, koji je rođen u selu Međa kod Zrenjanina i svetsku alavu stekao tumačeći lik popularnog Tarzana.