SUTRA SKORO CELI DAN BEZ STRUJE: Važno obaveštenje za stanovnike Raševice

Зорана Рашић
Zorana Rašić

13. 08. 2025. u 12:53

PARAĆINSKA Elektrodistribucija obavestila je meštane Raševice da će u četvrtak, 14. avgusta, veliki deo ovog sela biti bez struje.

Foto: Z. Rašić

Planirano isključenje najavljeno je za 9 časova i trajaće narednih devet sati, sve do 18.

Razlog obustave isporuke električne energije su bitni radovi na elektroenergetskim objektima i mreži, sa ciljem pripreme za predstojeću grejnu sezonu.

Za domaćinstva je bitno da aparate dok traju radovi isključe sa mreže i priključe ih tek nakon obnavljanja urednog snabdevanja strujom.

