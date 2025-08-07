Srbija

PESNICI U MEĐU STIGLI: Oživljavanje umetničkog i kulturnog života

Bogoljub Grujić

07. 08. 2025. u 08:15

UDRUŽENjE žena Međanke, sa idejom oživljavanja umetničkog i kulturnog života u malom pograničnom selu, organizovalo je gostovanje pesnika srednjeg Banata.

ПЕСНИЦИ У МЕЂУ СТИГЛИ: Оживљавање уметничког и културног живота

P. Stanić

- Osveženje i pun pogodak, obzirom na veliki broj okupljenih meštana, koji su živali u nadahnutim stihovima i besedama - naglasila je Irena Ristić, predsednica Udruženja Međanke, uz napomenu da su uz predsednika Kluba knjige Branko Radičević iz Žitišta Predraga Radakovića, svoje stihove govorili pesnici Dragoslav Savić, Dragutin Vidačić, Dušanka i Zoran Pribišić, Rajko Kukolj, Velimir Grubački, Draginja Milović i Milorad Bibin.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina
Srbija

0 0

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina

NA Trgu slobode u centru Zrenjanina,  otvoreno je prvo „Zanatsko selo“ posvećeno starim i umetničkim zanatima, koje publici predstavljaju lokalni izlagači i edukatori, sertifikovane zanatlije, koji se bave različitim starim zanatima, kao što su pletilje, voskari, tkači, užari, opančari, pirografi.

07. 08. 2025. u 09:29

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda