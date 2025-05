RASKOŠAN KOLORIT ĐAČKIH RADOVA: Izložba učenika Danijele Stanković u paraćinskoj Galeriji „U prolazu“ (FOTO)

TAČNO 86 slika bogatog kolorita uradili su učenici nastavnice likovne kulture Danijele Stanković iz OŠ „Branko Krsmanović“ iz Sikirice kod Paraćina i njima ukrasili zidove ulaza u paraćinsku Biblioteku „Dr Vićentije Rakić“, popularno nazvanim „Galerija u prolazu“.

Foto: Fejsbuk/NB "Dr Vićentije Rakić"

Postavku koja nosi naziv „Pogledaj me očima deteta“ korisnici biblioteke, učenici muzičke škole i svi drugi zainteresovani moći će da pogledaju do 22. maja, do kada će ona ostati na ovom mestu.

Izložba je, inače, uz podršku roditelja organizovana u sklopu više događaja povodom obeležavanja Dana škole u Sikirici, 9. maja, a otvorio ju je poznati akademski slikar i pedagog iz Paraćina Srećko Zdravković. On je rekao, između ostalog, da ima jako zanimljivih radova nastalih na većim formatima od onih na kojem uobičajeno rade osnovci, a to je blok broj pet.

Foto: Fejsbuk/NB "Dr Vićentije Rakić"

Rad škole posebno je pohvalila i direktorka Biblioteke Biljana Drenovaković, budući da je ova izložba u Galeriji „U prolazu“ postala već tradicionalna.