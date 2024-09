ZA REKONSTRUKCIJU 45 DANA: Galerija "Vladislav Maržik" u Kraljevu

POSLE višegodišnjeg propadanja, konačno je započeta kompletna rekonstrukcija devastirane gradske galerije "Vladislav Maržik".

G.Šljivić

Za zamenu krova i krovne konstrukcije, te obnovu fasdade, uređenje enterijera, postavljanje nove rasvete i sanitarija, ali i keramičke radove zarad obnove zdanja koje se nalazi u centru grada na Ibru ukupno je izdvojeno 4,9 miliona dinara. Od te sume, četiri miliona stiže od Ministarstva kulture - posle konkursa "Gradovi u fokusu" - a ostatak će obezbediti lokalna samouprava.

Podsetimo, pomenuta galerija otvorena je početkom ovog veka i, gotovo deceniju i po, bila je centar brojnih kulturnih dešavanja u Kraljevu. Imovinsko-pravne, a kasnije i birokratske zavrzlame, međutim, dovele su najpre do zatvaranja, a potom i do propadanja objekta, dodatno oštećenog i devastiranog tokom požara koji je ovde izbio 2021... Sada je određen i rok za završetak svih radova, koji ističe za 45 kalendarskih dana, a potom će uslediti nabavka neophodne opreme i - svi se nadaju - novo svečano otvaranje, do kraja godine.

Inače, umesto članovima ovdašnjeg likovnog udruženja, takođe nazvanog po velikom umetniku Vladislavu Maržiku, koji su Galerijom rukovodili do njenog zatvaranja, buduće upravljanje, kako saznajemo, najverovatnije će biti povereno Kulturnom centru "Ribnica".

