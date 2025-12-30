PRVI SNIMCI - Ruski raketni sistem Orešnik zvanično raspoređen u Belorusiji: IRBM dometa 5.500 km ulazi u borbenu službu (FOTO/VIDEO)

CEREMONIJA puštanja u rad ruskog raketnog sistema Orešnik održana je na teritoriji Belorusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje, potvrđujući da je sistem zvanično ušao u operativnu upotrebu i započeo izvršavanje borbenih zadataka.

Foto oruzjeonline.com

Reč je o raketnom kompleksu baziranom na balističkoj raketi srednjeg dometa, koji je do sada upotrebljen samo jednom, tokom udara na industrijski kompleks Južmaš u Dnjepropetrovsku u novembru 2024. godine, kada je raketa lansirana bez bojeve glave.

Belorusko Ministarstvo odbrane navelo je da je pre stupanja sistema na borbenu dužnost sproveden kompletan ciklus pripreme ljudstva. Posade zadužene za lansiranje, komunikaciju, obezbeđenje i napajanje, kao i vozači-mehaničari mobilnih komponenti sistema, prošli su intenzivnu obuku koristeći savremene simulatore i opremu za obuku. Nakon završetka treninga, sistem je testiran od strane zajedničkog integrisanog tima, nakon čega je raketna jedinica Orešnik započela redovna borbena dežurstva u unapred određenim rejonima širom zemlje.

Iz bezbednosnih razloga, konkretne lokacije raspoređivanja nisu objavljene. Međutim, video materijal koji je objavilo belorusko ministarstvo prikazuje mobilne lansere u pokretu, njihovo kretanje šumskim putevima, kao i kamuflažu sistema pomoću maskirnih mreža. Na snimku se vidi i viši oficir koji saopštava pripadnicima jedinica da su sistemi zvanično uvedeni u borbenu upotrebu.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Prema zvaničnim podacima, raketni sistem Orešnik ima operativni domet do 5.000 kilometara, dok pojedini izvori navode maksimalni domet i do 5.500 kilometara. Radi ilustracije, udaljenost od Grodnenske oblasti u Belorusiji do Londona iznosi oko 1.600 kilometara, dok su NATO vojne baze na Iberijskom poluostrvu udaljene približno 3.000 kilometara. U teorijskom dometu sistema nalazi se i severnoamerički kontinent, uključujući oblasti poput Njufaundlenda u Kanadi. Time se potvrđuje da Orešnik poseduje izuzetno širok geografski obuhvat i sposobnost delovanja na strateške ciljeve na velikim udaljenostima.

Belorusko Ministarstvo odbrane naglašava da rakete Orešnik mogu biti opremljene kako konvencionalnim, tako i specijalnim bojevim glavama, uključujući nuklearne. Takođe se ističe da se rakete mogu lansirati sa bilo koje tačke duž patrolne rute, što značajno povećava fleksibilnost sistema, otežava njegovo otkrivanje i smanjuje mogućnost preventivnog udara protivničkih snaga.

Foto oruzjeonline.com

Zvanično je potvrđeno da je Orešnik raspoređen u Belorusiji u skladu sa zajedničkom odlukom lidera Rusije i Belorusije. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je 18. decembra, tokom godišnje konferencije za novinare u Minsku, da se sistem nalazi na teritoriji zemlje od srede, 17. decembra, i da je stavljen u borbenu službu. On je podsetio da je Belorusija bliski saveznik Rusije i da se vojna saradnja dve zemlje odvija u okviru Savezne države.

Belorusko Ministarstvo odbrane održalo je ceremoniju puštanja u rad ruskog raketnog sistema Orešnik. Ovaj sistem, podsećanja radi, baziran je na balističkoj raketi srednjeg dometa. Do sada je korišćen samo jednom, bez bojeve glave, u napadu na fabriku Južmaš u Dnjepropetrovsku. pic.twitter.com/L4wQKmLuIo — Oruzje Online (@oruzjeonline) December 30, 2025

Ruski predsednik Vladimir Putin je još u avgustu saopštio da je Moskva započela masovnu proizvodnju raketnog sistema Orešnik i najavio mogućnost njegovog raspoređivanja u Belorusiji do 2025. godine, što se realizovalo ranije nego što je prvobitno očekivalo. Minsk je u istom periodu nagovestio da će zajedničke vojne vežbe sa Rusijom uključivati i upotrebu ovog sistema, što je dodatno povećalo zabrinutost država članica NATO-a, naročito nakon incidenata sa navodnim ulaskom ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske.

Zapadne službe koje su analizirale dostupne satelitske snimke ocenili su da Moskva verovatno raspoređuje mobilne lansere Orešnik na infrastrukturi stare vazduhoplovne baze u istočnoj Belorusiji, iako ta informacija nije zvanično potvrđena.

U zvaničnom saopštenju beloruskog Ministarstva odbrane naglašeno je da raketni kompleks Orešnik predstavlja jedan od ključnih elemenata sistema strateškog odvraćanja Savezne države Rusije i Belorusije. Njegovo raspoređivanje tumači se kao deo šireg koncepta zajedničke odbrane i očuvanja strateške stabilnosti u uslovima povećanih bezbednosnih tenzija u Evropi i širem evroatlantskom prostoru.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć