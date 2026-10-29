Posle rastanka sa Partizanom: DŽabari Parker potpisao! Amerikanac ostaje u Evroligi!
Nije mu dugo trebalo da nađe novi klub.
Dočekali su navijači i svi u upravi Partizana konačan rastanak sa Džabarijem Parkerom, s kojim je nedavno raskinuta saradnja.
Ipak, Amerikancu nije dugo trebalo, da posle pozajmica u Huventudu, pronađe novu sredinu.
Prema pisanju španskog "Encestanda", bivši igrač Barselone je u pregovorima sa Baskonijom, timom koji sa italijanskom Olimpijom Milano drži "fenjer" Evrolige. Da bi se stvar ubrzala i da klub iz Vitorije ne bi imao problema iu ACB ligi, radi se i na tome da Parker dobije novi pasoš.
Naime, Parker bi u narednom periodu trebalo da dobije pasoš neke od afričkih država. Ukoliko se to dogodi, Amerikanac prema "Kotonu sporazumu" ne bi spadao u kategoriju igrača van EU i Baskoniji bi to značilo i zbog ACB lige u kojoj svake godine žele najveće domete.
Transfer još uvek nije dogovoren, međutim, sve je izvesnije da bi u narednom periodu najveći promašaj u istoriji Partizana mogao da nađe novu sredinu.
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