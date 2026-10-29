Košarka

Posle rastanka sa Partizanom: DŽabari Parker potpisao! Amerikanac ostaje u Evroligi!

С.С.

29. 10. 2026. u 09:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nije mu dugo trebalo da nađe novi klub.

После растанка са Партизаном: Џабари Паркер потписао! Американац остаје у Евролиги!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dočekali su navijači i svi u upravi Partizana konačan rastanak sa Džabarijem Parkerom, s kojim je nedavno raskinuta saradnja.

Ipak, Amerikancu nije dugo trebalo, da posle pozajmica u Huventudu, pronađe novu sredinu.

Prema pisanju španskog "Encestanda", bivši igrač Barselone je u pregovorima sa Baskonijom, timom koji sa italijanskom Olimpijom Milano drži "fenjer" Evrolige. Da bi se stvar ubrzala i da klub iz Vitorije ne bi imao problema iu ACB ligi, radi se i na tome da Parker dobije novi pasoš.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, Parker bi u narednom periodu trebalo da dobije pasoš neke od afričkih država. Ukoliko se to dogodi, Amerikanac prema "Kotonu sporazumu" ne bi spadao u kategoriju igrača van EU i Baskoniji bi to značilo i zbog ACB lige u kojoj svake godine žele najveće domete.

Transfer još uvek nije dogovoren, međutim, sve je izvesnije da bi u narednom periodu najveći promašaj u istoriji Partizana mogao da nađe novu sredinu.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srbin je sila! Nikola Jokić upisao 200. tripl dabl (VIDEO)

Srbin je sila! Nikola Jokić upisao 200. tripl dabl (VIDEO)