Penjaroja otkrio kada će Partizan biti jači za kapitena, pa se osvrnuo na pojačanja: Spremni su da pomognu ekipi

Crno-bele očekuju gostovanja u duplom kolu

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Košarkaši Partizana gostovaće u sredu Asvelu, u okviru osmog kola Evrolige, a trener crno-belih Đoan Penjaroja istakao je da će novim pojačanjima biti potrebno vreme za prilagođavanje, uz poruku da je u ovom trenutku najvažnije dobro pripremiti narednu utakmicu.

Partizan je u prethodnom periodu dobio dodatnu energiju dolaskom Antonija Rivsa i Roberta Frenksa, ali španski stručnjak smatra da od njih ne treba očekivati da se odmah u potpunosti uklope u sistem ekipe.

- Utisci su dobri, to su dva dobra i iskusna igrača. Frenks je igrao u Australiji, Japanu i Izraelu, dok je za Antonija ovo prvo iskustvo u Evropi. Verovatno će im biti potrebno vreme, što je normalno za nove igrače, ali obojica su spremna da pomognu ekipi - rekao je Penjaroja.

Trener crno-belih naglasio je da je za adaptaciju novih košarkaša neophodno strpljenje, podsetivši i na primer Itana Tompsona, koji takođe stiče iskustvo u evropskoj košarci.

- Potrebno je vreme i strpljenje. Itan je u sličnoj situaciji, prvi put je u Evropi. Igra sve bolje i sve bolje razume različite situacije, ali novim igračima je potrebno vreme. Svi moraju da im pomognu da se što pre prilagode kako bi mogli da doprinesu ekipi - poručio je španski trener.

Partizan u duel sa francuskim predstavnikom ulazi posle napornog perioda, tokom kojeg je ostvario pobedu u večitom derbiju, a potom i protiv Spartaka u Subotici. Ipak, Penjaroja ne želi da se ekipa opterećuje prethodnim rezultatima.

- Nova utakmica, sve je drugačije. Naravno da želimo da pobedimo, ali bez obzira na to da li dolazimo posle pobede ili poraza, moramo dobro da pripremimo sledeći meč. To je sada jedino važno.

Španski stručnjak posebno je upozorio na iskustvo u redovima Asvela, izdvojivši NBA veterane Petija Milsa i Džej-Kraudera.

- Imaju iskusne igrače, posebno Milsa i Kraudera, koji su im veoma važni. Moramo dobro da se pripremimo. Posle toga, bez obzira na pobedu ili poraz, čeka nas utakmica sa Žalgirisom - naveo je trener Partizana.

Crno-beli će u Francuskoj biti bez Vanje Marinkovića, Tonjea Džekirija i Dereka Vilisa, koji se oporavljaju od povreda.

- Nismo kompletni jer se Vanja, Tonje i Vilis oporavljaju, ali na put idemo sa 13 igrača - rekao je Penjaroja.

Dobre vesti za navijače Partizana tiču se kapitena Vanje Marinkovića, koji bi uskoro mogao da se vrati na parket posle povrede Ahilove tetive.

- Za Vanju je još rano. Naredne nedelje bi verovatno mogao da odigra prve minute protiv Kluža. Što se tiče ostalih, to bi moglo da se dogodi naredne ili neke od sledećih nedelja - zaključio je Penjaroja