Ostali sportovi

ZAGREVANJE ZA PORTO: Rukometaši Partizana u šestom kolu ARKUS Superlige preslišali Radnički i pozvali navijače za duel sa Portugalcima

Slobodan Krstović

17. 10. 2026. u 12:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMA predaha za rukometaše Partizana. Crno-beli su morali brzo da zaborave poraz od Vesprema (28:38) u Ligi šampiona i u šestom kolu ARKUS Superlige na svom terenu pregazili su kragujevački Radnički sa 45:23 (23:14). Beograđani su duel sa Šumadincima iskoristili i da se što bolje uigraju za Porto, koji će u petom kolu grupe A elitnog takmičenja ugosititi u sredu u dvorani "Aleksanadra Nikolić".

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА ПОРТО: Рукометаши Партизана у шестом колу АРКУС Суперлиге преслишали Раднички и позвали навијаче за дуел са Португалцима

Foto Nikola Skenderija

- Mislim da igrači Radničkog nisu pokazali svoj maksimum, da su se istrošili protiv Vojvodine. Što se nas tiče, ušli smo maksimalno fokusirani od prvog minuta i nismo usporili ritam do kraja utakmice. Iskoristio bih priliku da pozovem navijače da nas podrže protiv Porta u Ligi šampiona. Ovo je pristup koji nam je potreban i u tom meču i nadam se da ćemo ponoviti večerašnju igru - ističe MVP meča petostruki strelac Lazar Anđelković.

Šampion Srbije je na megdan Kragujevčanima izašao sa jednim pivotmenom, Ivanićem, jer se povređenom Mićiću pridružio Vagner. Ipak, to nije omelo Beograđane da ubedljivo slave. Na golu je blistao Trnavac sa 20 odbrana. Najefikasniji sa šest golova bili su Crnoglavac, Šotić i Ivanić.

- Spremali smo se za ovaj meč sa velikim respektom prema protivniku, jer je Radnički napravio iznenađenje protiv Vojvodine. Njihov trener radi odličan posao, ali kada golman ima sjajno veče i otvori utakmicu sa nekoliko odbrana, onda je rivalu teško da se vrati. Veoma sam srećan i zbog rezultata i zbog pristupa moje ekipe - naglašava strateg crno-belih Raul Gonzales.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEVEROVATNO: Od bonova za šećer do ekonomske velesile EU – Preokret za samo 35 godina

NEVEROVATNO: Od bonova za šećer do ekonomske velesile EU – Preokret za samo 35 godina