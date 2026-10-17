ZAGREVANJE ZA PORTO: Rukometaši Partizana u šestom kolu ARKUS Superlige preslišali Radnički i pozvali navijače za duel sa Portugalcima

NEMA predaha za rukometaše Partizana. Crno-beli su morali brzo da zaborave poraz od Vesprema (28:38) u Ligi šampiona i u šestom kolu ARKUS Superlige na svom terenu pregazili su kragujevački Radnički sa 45:23 (23:14). Beograđani su duel sa Šumadincima iskoristili i da se što bolje uigraju za Porto, koji će u petom kolu grupe A elitnog takmičenja ugosititi u sredu u dvorani "Aleksanadra Nikolić".

Foto Nikola Skenderija

- Mislim da igrači Radničkog nisu pokazali svoj maksimum, da su se istrošili protiv Vojvodine. Što se nas tiče, ušli smo maksimalno fokusirani od prvog minuta i nismo usporili ritam do kraja utakmice. Iskoristio bih priliku da pozovem navijače da nas podrže protiv Porta u Ligi šampiona. Ovo je pristup koji nam je potreban i u tom meču i nadam se da ćemo ponoviti večerašnju igru - ističe MVP meča petostruki strelac Lazar Anđelković.

Šampion Srbije je na megdan Kragujevčanima izašao sa jednim pivotmenom, Ivanićem, jer se povređenom Mićiću pridružio Vagner. Ipak, to nije omelo Beograđane da ubedljivo slave. Na golu je blistao Trnavac sa 20 odbrana. Najefikasniji sa šest golova bili su Crnoglavac, Šotić i Ivanić.

- Spremali smo se za ovaj meč sa velikim respektom prema protivniku, jer je Radnički napravio iznenađenje protiv Vojvodine. Njihov trener radi odličan posao, ali kada golman ima sjajno veče i otvori utakmicu sa nekoliko odbrana, onda je rivalu teško da se vrati. Veoma sam srećan i zbog rezultata i zbog pristupa moje ekipe - naglašava strateg crno-belih Raul Gonzales.