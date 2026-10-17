Košarka

Alimpijeviću "pao mrak"! Selektor Srbije pobesno, pa zaprepastio sve potezom! Žestoka svađa! (VIDEO)

С.С.

17. 10. 2026. u 12:52

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Košarkaši Bešiktaša konačno slavili na domaćem parketu u Evroligi.

Алимпијевићу пао мрак! Селектор Србије побесно, па запрепастио све потезом! Жестока свађа! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Twitter/Eurohoops Turkey

Uspeo je tim iz Istanbula da napokon trijumfuje pred svojim navijačima i upiše prve bodove u najelitnijem evropskom takmičenju.

Tim Dušana Alimpijevića savladao je minhenski Bajern 95:87, ali se posle utakmice više priča o potezu srpskog selektora, nego samom uspehu Bešiktaša.

Imao je domaćin i maksimalnih 28 poena prednosti, da bi na kraju morao da strepi za pobedu.

Photo: F.S./ATAImages

Ipak, u drugom poluvremenu desila se skandalozna scena, koja se ubrzo proširila na društvenim mrežama.

Naime, Alimpijević je u jednom momentu odlučio da iz igre izvadi turskog košarkaša Metečana Birsena, koji se zbog toga posebno naljutio i sve vreme psovao, da bi na kraju revoltiran otišao u svlačionicu.

Saigrači su otišli po Birsena i vratili ga nazad, ali srpski stručnjak takvo ponašanje nije hteo da dozvoli. Selektor "orlova" oterao je Turčina nazad u svlačionicu i izbacio ga sa utakmice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ostaje da se narednih dana vidi kako će se odvijati situacija u Bešiktašu i da li će doći do pomirenja na relaciji trener-igrač?

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